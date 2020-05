The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US254687FV35 WALT DISNEY 20/26 BD02 BON USD NCA XFRA US254687FW18 WALT DISNEY 20/28 BD02 BON USD NCA XFRA US254687FX90 WALT DISNEY 20/31 BD02 BON USD NCA XFRA US254687FY73 WALT DISNEY 20/40 BD02 BON USD NCA XFRA US254687FZ49 WALT DISNEY 20/51 BD02 BON USD NCA XFRA US254687GA88 WALT DISNEY 20/60 BD02 BON USD NCA XFRA US382550BH30 GOODYR TIRE 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US912810SN90 USA 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US912828ZP81 USA 20/23 BD02 BON USD NCA XFRA US912828ZQ64 USA 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA USQ66511AE81 NEWCREST FIN. 20/30 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USQ66511AF56 NEWCREST FIN. 20/50 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1342506158 WORLD BK 16/36 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1929376710 ECUADOR 19/29 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1960071303 ZHENRO PPTYS 19/22 BD02 BON USD NCA XFRA XS1973630889 ZHENRO PPTYS 19/23 BD02 BON USD NCA XFRA XS2156776309 ALBERTA 20/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2170852763 SYNL.BONDCO 20/25 FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS2176872849 PPF TELECOM 20/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2177441990 TELEFON.EMI. 20/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2177442295 TELEFON.EMI. 20/32 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2177552390 AMADEUS IT GRP 20/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2177555062 AMADEUS IT GRP 20/27 MTN BD02 BON EUR NCA 3B5 XFRA NL0012768675 IGEA PHARMA N.V. EQ00 EQU EUR Y