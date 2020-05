The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A2GH40 ERSTE GR.BK. 20/30 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA AU0000087454 AUSTRALIA 20/30 BD00 BON AUD NCA XFRA BE0001795492 WALLONNE 20/30 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA BE0001796508 FLAEM.GEM.20/30 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289XG8 DAIMLER AG.MTN 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A289XH6 DAIMLER AG.MTN 20/23 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A289XJ2 DAIMLER AG.MTN 20/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSEK4 IN.BK.BERLIN IS S.195 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSNJ7 NIEDERS.SCH.A.17/25 A.875 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQK72 IN.BK.BERLIN IS S.203 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQPB3 STADT HAMBURG LSA A.2/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A2NB9V2 BERLIN, LAND LSA19/30A514 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A2YN033 IN.BK.BERLIN IS S.206 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0AD0 DZ BANK IS.A1371 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0AG3 DZ BANK IS.A1374 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0AK5 DZ BANK IS.A1377 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2T84 LB.HESS.THR.CARRARA05H/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UB7 LB.HESS.THR.CARRARA05I/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UD3 LB.HESS.THR.CARRARA05J/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UP7 LB.HESS.THR.CARRARA05M/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4ZL1 LB.HESS.THR. IHS 20/23 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB13MM3 LBBW STUFENZINS 20/24 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NWB18P0 NRW.BANK IS.A.18P 19/27 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000SHFM725 SCHLW-H.SCHATZ.20/24 A1 BD02 BON EUR N