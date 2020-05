Die amerikanische Ölgesellschaft Apache Corporation (ISIN: US0374111054, NYSE: APA) zahlt unverändert eine Quartalsdividende von 2,5 US-Cents je Aktie an ihre Aktionäre. Die nächste Auszahlung erfolgt am 21. August 2020 (Record date: 22. Juli 2020), wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 0,10 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 10,36 US-Dollar (Stand: 14. Mai 2020) ...

