Die Industrieproduktion nimmt in China wieder schneller Fahrt auf als gedacht. Im April stieg die Produktion um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das nationale Statistikbüro mitteilte. Im März war die Produktion noch um 1,1 Prozent gesunken. Im Januar und Februar war die Industrieproduktion um 13,5 Prozent eingebrochen. Ökonomen hatten für den vergangenen Monat lediglich mit einem Zuwachs von 1,0 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen sackten dagegen mit 10,3 Prozent erneut spürbar ab. Im Vormonat war der Rückgang allerdings noch kräftiger. Der Einzelhandelsumsatz gab um 7,5 Prozent nach. Im März lag der Rückgang noch bei 15,8 Prozent. Ökonomen hatten für den April ein Minus von 7,0 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,0 Prozent von 5,9 Prozent im März. Im Februar lag die Quote mit 6,2 Prozent auf einem Rekordhoch, da Millionen von Arbeitern wegen des Coronavirus nicht zur Arbeit gehen konnten.

Der chinesische Wohnimmobilienmarkt hat sich im April weiter erholt. Für die ersten vier Monate des Jahres meldete die Nationale Statistikbehörde nur noch eine Schrumpfung der Hausverkäufe um 16,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum. In den Monaten Januar bis März hatte das Minus noch 22,8 Prozent erreicht. Baubeginne neuer Häuser gingen in den ersten vier Monaten um 18,4 Prozent zurück, auch das eine Erholung zu dem Rückgang um 27,2 Prozent in den ersten drei Monaten.

Die chinesische Zentralbank hat zusätzliche Liquidität in den Bankenmarkt gepumpt. Über eine Medium-Term Lending Facility (MLF) hat sie 100 Milliarden Yuan (13,1 Milliarden Euro) in den Markt gegeben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GEA (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Auftragseingang 1.213 +2% 15 1.186 Umsatz 1.070 +1% 16 1.057 EBITDA* 90 +21% 16 75 EBIT* 33 +23% 5 27 Ergebnis nach Steuern/Dritten 15 -49% 5 30 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,17 - * vor Restrukturierungsaufwand

Weitere Termine:

07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q

07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis

07:35 DE/Godewind Immobilien AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1H

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 1Q

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q

09:15 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q

10:00 DE/Rocket Internet SE, Online-HV

10:00 DE/DMG Mori AG, Online-HV

Im Lauf des Tages:

- DE/Deutsche Bahn AG, AR-Sitzung

DIVIDENDENABSCHLAG

BMW Stämme 2,50 Euro BMW Vorzüge 2,52 Euro A.S. Creation 0,90 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise April PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,8% gg Vm/-0,8% gg Vj 10:00 Destatis, Video-PK zum BIP 1Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -2,5% gg Vq 4. Quartal: 0,0% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -2,5% gg Vj 4. Quartal: +0,4% gg Vj - EU 11:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: -3,8% gg Vq/-3,3% gg Vj 1. Veröff.: -3,8% gg Vq/-3,3% gg Vj 4. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj - US 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: -12,3% gg Vm zuvor: -8,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -9,6% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: -60,0 zuvor: -78,2 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: -11,1% gg Vm zuvor: -5,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 64,7% zuvor: 72,7% 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 65,0 zuvor: 71,8 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

INDEX-ÄNDERUNG

Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Sixt Leasing + HERAUSNAHME - Godewind Immobilien

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.433,50 -0,20 S&P-500-Indikation 2.858,00 0,10 Nasdaq-100-Indikation 9.113,00 0,26 Nikkei-225 19.997,82 0,42 Schanghai-Composite 2.875,45 0,18 +/- Ticks Bund -Future 173,67% +3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.337,02 -1,95 DAX-Future 10.454,00 -0,58 XDAX 10.455,27 -0,61 MDAX 22.994,51 -2,34 TecDAX 2.914,45 -2,44 EuroStoxx50 2.760,23 -1,79 Stoxx50 2.756,61 -1,97 Dow-Jones 23.625,34 1,62 S&P-500-Index 2.852,50 1,15 Nasdaq-Comp. 8.943,72 0,91 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,66% +13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Rücksetzer des Vortag werden die Aktienmärkte im Plus erwartet. Damit folgen sie der guten Vorlage der Wall Street, die ohne ersichtlichen Grund ins Plus gedreht hatte. In den USA waren Finanzwerte gesucht. Die Nachrichtenlage rund um die Corona-Pandemie hat über Nacht aber keine neuen Erkenntnisse geliefert. Daten aus China liefern für die Bullen und Bären an der Börse Argumente. So erholte sich die Industrieproduktion per April zwar stärker als erwartet, dagegen fielen die Einzelhandelsumsätze auch etwas stärker als befürchtet. Am Mittag könnte es interessant werden, wenn die Optionen auf die europäischen Indizes und den DAX mit dem kleinen Verfalltermin an der Eurex abgerechnet werden. Am Vortag war zu beobachten, dass hier die Abgabebereitschaft höher ist, die Put-Optionen ins Geld laufen zu lassen.

Rückblick: Kräftige Verluste - Für Ernüchterung sorgten die kritische Äußerungen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell vom Vortag zur Konjunkturentwicklung. Daneben hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO davor gewarnt, dass Covid-19 endemisch werden könnte. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA zeigten, dass dort einmal mehr die dramatischen Jobverluste. Electricite de France gewannen nach Zahlenausweis 1,9 Prozent. Bouygues gaben nach neuen Geschäftszahlen 4,6 Prozent nach. Für Euronext ging es nach starken Geschäftszahlen dagegen um 2,3 Prozent nach oben. Mit Aufschlägen von 6,4 Prozent ging es für Shop Apotheke nach den Erstquartalszahlen nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Kräftige Verluste - Positiv wurde gewertet, dass die Lufthansa ihren Flugplan im Juni allmählich wieder hochfahren wird. Für die Aktie ging es um 2,4 Prozent nach oben. Solide Erstquartalszahlen bescheinigte die DZ Bank der Deutschen Telekom (plus 1,3 Prozent). Als solide wurden auch die Geschäftszahlen von RWE im Handel eingestuft. Allerdings erwartet der Versorger infolge der Corona-Krise in diesem Jahr einen wesentlich niedrigeren Stromverbrauch. Mit diesem Ausblick gab die Aktie um 1,1 Prozent nach. Während das Jahresauftaktquartal sich bei Merck KGaA (minus 2,4 Prozent) laut Warburg sehr gut entwickelt hatte, bezeichneten die Analysten den Ausblick als vorsichtig. Keinen Befreiungsschlag sah ein Händler in den Quartalszahlen von Wirecard. Die Titel verloren 2,7 Prozent. Die Dürr-Aktie gab um 5,6 Prozent nach. Händler störten sich an der schwächeren Margenentwicklung im ersten Quartal. Bei der Aktie von Teamviewer (minus 8,1 Prozent) machten die Großaktionäre Kasse.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit der Erholungsrally an der Wall Street ging es auch im nachbörslichen Handel in Deutschland kräftiger nach oben. Die Umsätze seien hoch gewesen, berichtete eine Händlerin von Lang & Schwarz. Auffällige Entwicklungen bei Einzelwerten habe es allerdings nicht gegeben. "Es ist quer durch die Bank gekauft worden", so die Teilnehmerin.

USA / WALL STREET

Fester - Eine Erholungsrally hat der Wall Street zu einem kräftigen Aufschlag verholfen. Zu Beginn hatten schwache wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten und die anhaltende Sorge vor einer langsamer als gedacht ausfallenden Konjunkturerholung belastet. Doch im Verlauf drehten die Indizes ins Plus. Investoren hätten schwache Wirtschaftsdaten und wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China gegen die verstärkten globalen Lockerungen abgewogen, hieß es. Angeführt wurde die Erholung vom Finanzsektor, der 2,6 Prozent gewann. Auch die Energiewerte waren mit den kräftig steigenden Ölpreisen gesucht - der Sektor gewann 0,9 Prozent. Der Kurs von Cisco Systems stieg um 4,5 Prozent, nachdem der Netzwerkausrüster in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen hatte.

Trotz der Erholung am Aktienmarkt blieben US-Anleihen gesucht. Allerdings wurden die Gewinne deutlich eingegrenzt. Die Zehnjahresrendite reduzierte sich mit steigenden Notierungen um 1,9 Basispunkte auf 0,63 Prozent.

