DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Industrieproduktion nimmt in China wieder schneller Fahrt auf als gedacht. Im April stieg die Produktion um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das nationale Statistikbüro mitteilte. Im März war die Produktion noch um 1,1 Prozent gesunken. Im Januar und Februar war die Industrieproduktion um 13,5 Prozent eingebrochen. Ökonomen hatten für den vergangenen Monat lediglich mit einem Zuwachs von 1,0 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen sackten dagegen mit 10,3 Prozent erneut spürbar ab. Im Vormonat war der Rückgang allerdings noch kräftiger. Der Einzelhandelsumsatz gab um 7,5 Prozent nach. Im März lag der Rückgang noch bei 15,8 Prozent. Ökonomen hatten für den April ein Minus von 7,0 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,0 Prozent von 5,9 Prozent im März. Im Februar lag die Quote mit 6,2 Prozent auf einem Rekordhoch, da Millionen von Arbeitern wegen des Coronavirus nicht zur Arbeit gehen konnten.

Der chinesische Wohnimmobilienmarkt hat sich im April weiter erholt. Für die ersten vier Monate des Jahres meldete die Nationale Statistikbehörde nur noch eine Schrumpfung der Hausverkäufe um 16,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum. In den Monaten Januar bis März hatte das Minus noch 22,8 Prozent erreicht. Baubeginne neuer Häuser gingen in den ersten vier Monaten um 18,4 Prozent zurück, auch das eine Erholung zu dem Rückgang um 27,2 Prozent in den ersten drei Monaten.

Die chinesische Zentralbank hat zusätzliche Liquidität in den Bankenmarkt gepumpt. Über eine Medium-Term Lending Facility (MLF) hat sie 100 Milliarden Yuan (13,1 Milliarden Euro) in den Markt gegeben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GEA (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Auftragseingang 1.213 +2% 15 1.186 Umsatz 1.070 +1% 16 1.057 EBITDA* 90 +21% 16 75 EBIT* 33 +23% 5 27 Ergebnis nach Steuern/Dritten 15 -49% 5 30 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,17 - * vor Restrukturierungsaufwand

Weitere Termine:

07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q

07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis

07:35 DE/Godewind Immobilien AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1H

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 1Q

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q

09:15 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q

10:00 DE/Rocket Internet SE, Online-HV

10:00 DE/DMG Mori AG, Online-HV

Im Lauf des Tages:

- DE/Deutsche Bahn AG, AR-Sitzung

DIVIDENDENABSCHLAG

BMW Stämme 2,50 Euro BMW Vorzüge 2,52 Euro A.S. Creation 0,90 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise April PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,8% gg Vm/-0,8% gg Vj 10:00 Destatis, Video-PK zum BIP 1Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -2,5% gg Vq 4. Quartal: 0,0% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -2,5% gg Vj 4. Quartal: +0,4% gg Vj - EU 11:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: -3,8% gg Vq/-3,3% gg Vj 1. Veröff.: -3,8% gg Vq/-3,3% gg Vj 4. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj - US 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: -12,3% gg Vm zuvor: -8,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -9,6% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: -60,0 zuvor: -78,2 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: -11,1% gg Vm zuvor: -5,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 64,7% zuvor: 72,7% 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 65,0 zuvor: 71,8 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

INDEX-ÄNDERUNG

Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Sixt Leasing + HERAUSNAHME - Godewind Immobilien

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.433,50 -0,20 S&P-500-Indikation 2.858,00 0,10 Nasdaq-100-Indikation 9.113,00 0,26 Nikkei-225 19.997,82 0,42 Schanghai-Composite 2.875,45 0,18 +/- Ticks Bund -Future 173,67% +3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.337,02 -1,95 DAX-Future 10.454,00 -0,58 XDAX 10.455,27 -0,61 MDAX 22.994,51 -2,34 TecDAX 2.914,45 -2,44 EuroStoxx50 2.760,23 -1,79 Stoxx50 2.756,61 -1,97 Dow-Jones 23.625,34 1,62 S&P-500-Index 2.852,50 1,15 Nasdaq-Comp. 8.943,72 0,91 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,66% +13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Rücksetzer des Vortag werden die Aktienmärkte im Plus erwartet. Damit folgen sie der guten Vorlage der Wall Street, die ohne ersichtlichen Grund ins Plus gedreht hatte. In den USA waren Finanzwerte gesucht. Die Nachrichtenlage rund um die Corona-Pandemie hat über Nacht aber keine neuen Erkenntnisse geliefert. Daten aus China liefern für die Bullen und Bären an der Börse Argumente. So erholte sich die Industrieproduktion per April zwar stärker als erwartet, dagegen fielen die Einzelhandelsumsätze auch etwas stärker als befürchtet. Am Mittag könnte es interessant werden, wenn die Optionen auf die europäischen Indizes und den DAX mit dem kleinen Verfalltermin an der Eurex abgerechnet werden. Am Vortag war zu beobachten, dass hier die Abgabebereitschaft höher ist, die Put-Optionen ins Geld laufen zu lassen.

Rückblick: Kräftige Verluste - Für Ernüchterung sorgten die kritische Äußerungen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell vom Vortag zur Konjunkturentwicklung. Daneben hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO davor gewarnt, dass Covid-19 endemisch werden könnte. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA zeigten, dass dort einmal mehr die dramatischen Jobverluste. Electricite de France gewannen nach Zahlenausweis 1,9 Prozent. Bouygues gaben nach neuen Geschäftszahlen 4,6 Prozent nach. Für Euronext ging es nach starken Geschäftszahlen dagegen um 2,3 Prozent nach oben. Mit Aufschlägen von 6,4 Prozent ging es für Shop Apotheke nach den Erstquartalszahlen nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Kräftige Verluste - Positiv wurde gewertet, dass die Lufthansa ihren Flugplan im Juni allmählich wieder hochfahren wird. Für die Aktie ging es um 2,4 Prozent nach oben. Solide Erstquartalszahlen bescheinigte die DZ Bank der Deutschen Telekom (plus 1,3 Prozent). Als solide wurden auch die Geschäftszahlen von RWE im Handel eingestuft. Allerdings erwartet der Versorger infolge der Corona-Krise in diesem Jahr einen wesentlich niedrigeren Stromverbrauch. Mit diesem Ausblick gab die Aktie um 1,1 Prozent nach. Während das Jahresauftaktquartal sich bei Merck KGaA (minus 2,4 Prozent) laut Warburg sehr gut entwickelt hatte, bezeichneten die Analysten den Ausblick als vorsichtig. Keinen Befreiungsschlag sah ein Händler in den Quartalszahlen von Wirecard. Die Titel verloren 2,7 Prozent. Die Dürr-Aktie gab um 5,6 Prozent nach. Händler störten sich an der schwächeren Margenentwicklung im ersten Quartal. Bei der Aktie von Teamviewer (minus 8,1 Prozent) machten die Großaktionäre Kasse.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit der Erholungsrally an der Wall Street ging es auch im nachbörslichen Handel in Deutschland kräftiger nach oben. Die Umsätze seien hoch gewesen, berichtete eine Händlerin von Lang & Schwarz. Auffällige Entwicklungen bei Einzelwerten habe es allerdings nicht gegeben. "Es ist quer durch die Bank gekauft worden", so die Teilnehmerin.

USA / WALL STREET

Fester - Eine Erholungsrally hat der Wall Street zu einem kräftigen Aufschlag verholfen. Zu Beginn hatten schwache wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten und die anhaltende Sorge vor einer langsamer als gedacht ausfallenden Konjunkturerholung belastet. Doch im Verlauf drehten die Indizes ins Plus. Investoren hätten schwache Wirtschaftsdaten und wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China gegen die verstärkten globalen Lockerungen abgewogen, hieß es. Angeführt wurde die Erholung vom Finanzsektor, der 2,6 Prozent gewann. Auch die Energiewerte waren mit den kräftig steigenden Ölpreisen gesucht - der Sektor gewann 0,9 Prozent. Der Kurs von Cisco Systems stieg um 4,5 Prozent, nachdem der Netzwerkausrüster in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen hatte.

Trotz der Erholung am Aktienmarkt blieben US-Anleihen gesucht. Allerdings wurden die Gewinne deutlich eingegrenzt. Die Zehnjahresrendite reduzierte sich mit steigenden Notierungen um 1,9 Basispunkte auf 0,63 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 15, 2020 01:29 ET (05:29 GMT)

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0805 -0,02% 1,0807 1,0802 -3,7% EUR/JPY 115,85 -0,03% 115,89 115,71 -5,0% EUR/CHF 1,0516 -0,02% 1,0518 1,0505 -3,1% EUR/GBP 0,8844 +0,10% 0,8835 0,8858 +4,5% USD/JPY 107,21 -0,03% 107,24 107,12 -1,4% GBP/USD 1,2217 -0,11% 1,2231 1,2196 -7,8% USD/CNH 7,1162 +0,06% 7,1122 7,1167 +2,2% Bitcoin BTC/USD 9.442,75 -3,434 9.778,50 9.725,51 +31,0%

Der Dollar zeigte sich gegen die Hauptwährungen mit leichten Gewinnen. Marktteilnehmer sprachen von anhaltender leichter Risikoaversion, die der Währung zugute komme. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,0801 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,0824 Dollar. Der Dollar-Index legte um 0,1 Prozent zu.

Der Dollar verteidigt seine Aufschläge am Morgen im asiatisch geprägten Handel. US-Präsident Donald Trump hatte von guten Zeiten für einen festen Dollar gesprochen. Selbst wenn die Fed negative Zinsen implementieren sollte, werde der Greenback seine dominante Position als Leitwährung der Welt nicht einbüßen, urteilt die Commerzbank.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 27,92 27,56 +1,3% 0,36 -53,0% Brent/ICE 31,72 31,13 +1,9% 0,59 -50,1%

Die Ölpreise kletterten auf den höchsten Stand seit sechs Wochen. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die massiven Produktionssenkungen der Förderländer und -unternehmen. Zudem wird angesichts der Lockerung der pandemiebedingten Beschränkungen mit einem allmählichen Anziehen der Nachfrage gerechnet. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 9,1 Prozent auf 27,60 Dollar je Barrel, europäisches Erdöl der Sorte Brent gewann 6,5 Prozent auf 31,09 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.731,33 1.730,65 +0,0% +0,68 +14,1% Silber (Spot) 16,06 15,90 +1,0% +0,16 -10,0% Platin (Spot) 770,80 771,95 -0,1% -1,15 -20,1% Kupfer-Future 2,36 2,35 +0,6% +0,01 -16,1%

Der Goldpreis kletterte in der Spitze bis auf 1.736 Dollar und damit ein Dreiwochenhoch. Die Feinunze gewann schließlich 1,0 Prozent auf 1.732 Dollar. Die aktuellen wirtschaftlichen Sorgen spielten dem Edelmetall in die Karten, wie es hieß. Zudem wird in den USA eine Debatte um mögliche negative Leitzinsen geführt. Am Vortag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell zwar gesagt, dies stehe nicht an, doch US-Präsident Donald Trump hat eine entsprechende Forderung am Donnerstag wiederholt. Negative Leitzinsen würden dem Gold einen zusätzlichen Schub verleihen, weil Gold keinen Zinsertrag abwirft und damit konkurrierende Anlagen wegfallen dürften. Außerdem dürften negative Zinsen die Inflation befeuern. Gold gilt als klassischer Inflationsschutz.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Opfer

Weltweit sind inzwischen mehr als 300.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Mehr als 80 Prozent der insgesamt 300.140 Todesopfer wurden in den USA und Europa verzeichnet, wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben hervorgeht.

Frankreich hat am Donnerstag 351 weitere Corona-Tote in Krankenhäusern und Pflegeheimen gemeldet. Insgesamt sind inzwischen 27.425 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Frankreich gestorben.

- Impfstoff

Der Chef des Pharmakonzerns Novartis dämpft die Hoffnung auf schnelle Erfolge in der Suche nach einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. "Was das neuartige Coronavirus angeht, sollten im Herbst die Ergebnisse der ersten klinischen Studien zu den Impfstoffkandidaten vorliegen. Optimistisch betrachtet, das heißt, wenn alles so läuft, wie wir es erhoffen, dürfte es 24 Monate dauern, bis wir einen Impfstoff haben", zitiert die FAZ den Manager.

- Lieferketten

Der weltgrößte Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) will für 12 Milliarden US-Dollar ein neues Werk in Arizona zur Produktion von Computerchips bauen. Die Taiwaner reagieren damit auf die wachsende Sorge in den USA über die Abhängigkeit des Landes bei wichtigen Technologien von den Lieferketten in Asien.

- Elterngeld Deutschland

Die Bundesregierung plant derzeit keine Verlängerung der Lohnfortzahlung für Eltern, die wegen der Betreuung ihrer Kinder in der Corona-Krise nicht zur Arbeit gehen können. Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums verwies auf Anfrage der Neuen Osnabrücker Zeitung darauf, dass Kindergärten und Schulen verstärkt wieder öffneten.

- Einreisebeschränkungen Deutschland

Die Quarantäne-Regelungen für die Einreise nach Deutschland werden abgeschwächt. Wer aus EU- und Schengen-Staaten sowie Großbritannien nach Deutschland einreist oder zurückkehrt, muss sich künftig nicht mehr in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben, wie die nordrhein-westfälische Landesregierung am Donnerstag mitteilte. Darauf hätten sich Bund und Länder verständigt. Die neue Regelung werde in den kommenden Tagen umgesetzt. Nordrhein-Westfalen setzt die Änderungen nach eigenen Angaben bereits ab Freitag um.

IMMOBILIEN DEUTSCHLAND

Der Bundestag hat einer Entlastung für Käufer von Wohnimmobilien zugestimmt. Der Verkäufer soll in Zukunft bundesweit mindestens die Hälfte der Maklerkosten zahlen. Aktuell muss die Provision in mehreren Bundesländern komplett vom Erwerber einer Immobilie aufgebracht werden.

INNENPOLITIK ISRAEL

Die Vereidigung der neuen Regierung verzögert sich um mehrere Tage. Die eigentlich für Donnerstag geplante Zeremonie im Parlament sei auf Sonntag verschoben worden, teilten die an der Einheitsregierung beteiligten Parteien mit. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu solle so mehr Zeit gegeben werden, um die Verteilung der Ministerposten innerhalb seiner Partei abzuschließen.

NOTENBANK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten die Zinsen gesenkt und dies mit den sich weiter verschlechternden konjunkturellen Aussichten begründet. Einstimmig wurde beschlossen, den Tagesgeldsatz von 6 Prozent auf 5,5 Prozent nach unten zu nehmen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Parteien der großen Koalition müssen nach mehrwöchigem Höhenflug wieder leichte Verluste hinnehmen. Die CDU/CSU erreichte im "Deutschlandtrend" für das ARD-"Morgenmagazin" 38 Prozent, einen Prozentpunkt weniger als zuvor. Für die SPD würden sich der Umfrage des Instituts Infratest dimap zufolge 15 Prozent entscheiden, ebenfalls ein Minus von einem Prozentpunkt. Die Grünen bleiben mit unverändert 18 Prozent auf Platz zwei. Für die AfD würden sich zehn Prozent entscheiden (plus eins), für die Linke sieben Prozent (minus eins). Die FDP konnte sich um einen Punkt auf sechs Prozent verbessern.

AURUBIS

BERICHTET 2. QUARTAL 2Q19/20 ggVj 2Q18/19 Umsatz 3.304 +8% 3.046 EBIT operativ 62 -3% 64 Ergebnis vor Steuern operativ 60 -5% 63 Ergebnis nach Steuern operativ 46 -4% 48 Ergebnis je Aktie operativ 1,01 -4% 1,05 Netto-Cashflow 68 -- -26 Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

BMW

Norbert Reithofer bleibt Aufsichtsratschef bei BMW. Wie der Autokonzern mitteilte, ist der ehemalige Vorstandschef von der Hauptversammlung wieder in den Aufsichtsrat gewählt worden, der ihn nach dem Aktionärstreffen erneut zu seinem Vorsitzenden erkor.

DEUTSCHE EUROSHOP

Bei der Deutschen Euroshop hat die Coronavirus-Pandemie noch keine Spuren hinterlassen. Das volle Ausmaß des Lockdowns und seiner wirtschaftlichen Folgen werde sich erst ab dem zweiten Quartal auf die Ergebnisse auswirken, hieß es bei der Vorlage der Erstquartalszahlen.

DEUTSCHE KONSUM REIT-AG

besorgt sich Geld. Das Unternehmen kündigte ein Erhöhung des Grundkapitals aus genehmigtem Kapital um bis zu knapp 3,2 Millionen auf bis zu 35,16 Millionen Euro an.

DELTICOM

hat trotz eines Rückgangs des Umsatzes um nahezu ein Viertel den operativen Verlust etwas abbauen können. Den Ausblick 2020 hat das Unternehmen aus Hannover bestätigt.

VARTA

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj 1Q19 Konzernumsatz 199 +170% 182 +148% 73 EBITDA bereinigt 52 +197% 37 +111% 17 EBITDA 47 +177% -- -- 17 Konzernergebnis 25 +176% -- -- 9 Free Cashflow -138 -- -- -- 2,6 Eigenkapitalquote 48,3 -- -- -- 62,0 Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Eigenkapitalquote in Prozent

APPLIED MATERIALS

Der Chipanlagenhersteller hat im zweiten Geschäftsquartal zwar mehr umgesetzt und verdient, an der Börse wurde allerdings eine noch kräftigere Steigerung erwartet. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten per 26. April auf 3,96 Milliarden von 3,54 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 4,09 Milliarden Dollar gerechnet. Das Nettoergebnis stieg auf 755 Millionen oder 0,82 Dollar je Aktie, bereinigt verdiente das Unternehmen 0,89 Dollar je Anteil. Hier hatten Analysten 0,93 Dollar erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2020 01:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.