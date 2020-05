Der Batteriehersteller Varta ist robust in das neue Geschäftsjahr gesteigert. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen. Zwar seien negative Auswirkungen durch die Corona-Pandemie nicht gänzlich auszuschließen, teilte Varta am Freitag in Ellwangen mit. Jedoch gebe es bislang keine Hinweise darauf.

Den vollständigen Artikel lesen ...