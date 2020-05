Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ulm (pta006/15.05.2020/08:00) - Uzin Utz ist gut ins Geschäftsjahr 2020 gestartet. So hat das Unternehmen das erste Quartal mit einem deutlichen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. In den Monaten Januar bis März 2020 stieg der Konzernumsatz um 7,3 % auf 98,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern konnte sogar von 7,6 Mio. Euro auf 8,7 Mio. Euro gesteigert werden. Dies entspricht einem Anstieg von 15,8 %. "Hamsterkäufe haben sich auch in unserer Branche bemerkbar gemacht. In den ersten drei Monaten haben unsere Kunden die Läger gefüllt und sich auf mögliche Engpässe in der Lieferkette vorbereitet", so Heinz Leibundgut.



Die vollständige Quartalsmitteilung ist abrufbar unter https://de.uzin-utz.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsmitteilungen/



Im Mai 2020 Uzin Utz AG Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Uzin Utz AG Adresse: Dieselstraße 3, 89079 Ulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Sandra Ruf Tel.: +49 731 4097-416 E-Mail: ir@uzin-utz.com Website: www.uzin-utz.de



ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1589522400026



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 15, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)





Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken