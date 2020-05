DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die Industrieproduktion nimmt in China schneller Fahrt auf als gedacht. Im April stieg sie um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im März war die Produktion noch um 1,1 Prozent gesunken. Im Januar und Februar war sie um 13,5 Prozent eingebrochen. Ökonomen hatten für den vergangenen Monat lediglich mit einem Zuwachs von 1,0 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen sackten dagegen mit 10,3 Prozent erneut spürbar ab. Im Vormonat war der Rückgang allerdings noch kräftiger gewesen. Der Einzelhandelsumsatz verrigerte sich um 7,5 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 15,8 Prozent im März. Ökonomen hatten für April ein Minus von 7,0 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,0 Prozent von 5,9 Prozent im März. Im Februar lag die Quote mit 6,2 Prozent auf einem Rekordhoch, da Millionen von Arbeitern wegen des Coronavirus nicht zur Arbeit konnten.

Der chinesische Wohnimmobilienmarkt hat sich derweil im April weiter erholt. Für die ersten vier Monate des Jahres meldete die Nationale Statistikbehörde nur noch eine Schrumpfung der Hausverkäufe um 16,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum. In den Monaten Januar bis März hatte das Minus noch 22,8 Prozent erreicht.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: -12,3% gg Vm zuvor: -8,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -9,6% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: -60,0 zuvor: -78,2 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: -11,1% gg Vm zuvor: -5,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 64,7% zuvor: 72,7% 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 65,0 zuvor: 71,8 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.853,75 -0,05% Nasdaq-100-Indikation 9.099,00 +0,10% Nikkei-225 20.025,54 +0,56% Hang-Seng-Index 23.873,92 +0,19% Kospi 1.929,90 +0,26% Shanghai-Composite 2.872,68 +0,08% S&P/ASX 200 5.385,80 +1,07%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Leicht stützend wirken positive Vorgaben der Wall Street. Dort war es im späten Handel zu einem Stimmungswechsel gekommen, ohne dass es dafür einen erkennbar konkreten Auslöser gegeben hatte. Dass in China die Industrieproduktion im April mit 3,9 Prozent zum Vorjahr stärker gestiegen ist als von Ökonomen geschätzt, sorgt für keinen stärkeren positiven Impuls. Im Hintergrund schwelten neben den bekannten Sorgen um die Wirtschaft als Folge der Corona-Pandemie die Spannungen zwischen den USA und China, heißt es zur Stimmungslage. Anleger befürchten deswegen neue Sanktionen. Die Experten von NH Futures erklären derweil die leicht positive Stimmung mit Hoffnungen auf weitere Konjunkturstimuli vom jährlich stattfindenden Volkskongress in China in der kommenden Woche. Unter den Einzelaktien verbessern sich Nissan in Japan um über 4 Prozent, laut Marktteilnehmern getrieben von Hoffnungen auf eine weitere Restrukturierung. Unicharm steigen um 2,7 Prozent dank eines um 51 Prozent gestiegenen Nettogewinns im ersten Quartal. Das Unternehmen profitierte unter anderem von höheren Umsätzen mit Atemschutzmasken. Fujitsu geben dagegen um 3,5 Prozent nach, nachdem hier der Nettogewinn die Erwartung der Analysten verfehlt hat.

US-NACHBÖRSE

Die Mitteilung von Nike über beträchtlich niedrigere Großhandelsumsätze wegen den Ladenschließungen bewegte den Kurs kaum. Zugleich habe die starke digitale Nachfrage für ein Gegengewicht gesorgt, so der Sportausrüster. Der Kurs gab ein halbes Prozent ab. Gute Aufnahme fanden die Quartalszahlen von Applied Materials, auch wenn sie die Konsensschätzungen nicht ganz erreichten (s.u.). Der Kurs legte um 4,7 Prozent zu. Farfetch rutschten um 8,4 Prozent ab. Der Betreiber einer Luxusmodeplattform hatte einen leicht ausgeweiteten Quartalsverlust berichtet von gut 79 Millionen Dollar. Zugleich legte der Umsatz um 90 Prozent auf 331 Millionen Dollar zu. Denny's übertraf gewinnseitig trotz eines Rückgangs auf 9 von 15,5 Millionen Dollar die Markterwartung, der Umsatz ging zugleich kräftig zurück auf 96,7 (151,4) Millionen Dollar, verfehlte die Schätzung am Markt aber nur knapp. Die Aktie des Betreibers von Familienrestaurants legte um 12,3 Prozent zu. Dillard's machten einen Satz um 6,8 Prozent, nachdem der Warenhausbetreiber in seinem Berichtsquartal einen geringeren Verlust gemacht hatte, als Analysten vorausgesagt hatten. Für New Relic ging es sogar um 13,3 Prozent hoch. Der Cloudspezialist hatte bessere Gewinn- und Umsatzzahlen als erwartet vorgelegt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.625,34 1,62 377,37 -17,22 S&P-500 2.852,50 1,15 32,50 -11,71 Nasdaq-Comp. 8.943,72 0,91 80,55 -0,32 Nasdaq-100 9.094,43 1,05 94,35 4,14 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,06 Mrd 1,12 Mrd Gewinner 1.614 326 Verlierer 1.353 2.648 unverändert 56 38

Fester - Zu Beginn hatten schwache wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten und die anhaltende Sorge vor einer langsamer als gedachten Konjunkturerholung belastet. Doch im Verlauf holten die Indizes ihre Verluste auf und drehten sogar deutlicher ins Plus. Die Investoren hätten schwache Wirtschaftsdaten und wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China gegen die verstärkten globalen Lockerungen abgewogen, hieß es. Angeführt wurde die Erholung vom Finanzsektor, der 2,6 Prozent gewann. Energiewerte waren mit kräftig steigenden Ölpreisen gesucht - der Sektorindex gewann 0,9 Prozent. Der Kurs von Cisco Systems stieg um 4,5 Prozent, nachdem der Netzwerkausrüster in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -2,0 0,16 -106,5 5 Jahre 0,29 -2,4 0,31 -163,3 7 Jahre 0,49 -0,7 0,49 -176,1 10 Jahre 0,63 -1,9 0,65 -181,6 30 Jahre 1,30 -4,4 1,35 -176,5

Trotz der Erholung am Aktienmarkt blieben US-Anleihen gesucht. Allerdings wurden die Gewinne im Verlauf deutlich eingegrenzt. Die Zehnjahresrendite reduzierte sich um 1,9 Basispunkte auf 0,63 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:39 % YTD EUR/USD 1,0804 -0,0% 1,0806 1,0812 -3,7% EUR/JPY 115,85 -0,0% 115,89 115,52 -5,0% EUR/GBP 0,8849 +0,2% 0,8835 0,8851 +4,6% GBP/USD 1,2210 -0,2% 1,2231 1,2215 -7,9% USD/JPY 107,21 -0,0% 107,24 106,84 -1,4% USD/KRW 1227,51 -0,0% 1227,51 1226,49 +6,3% USD/CNY 7,1008 +0,1% 7,0959 7,0965 +2,0% USD/CNH 7,1176 +0,1% 7,1122 7,1089 +2,2% USD/HKD 7,7517 -0,0% 7,7518 7,7506 -0,5% AUD/USD 0,6453 -0,2% 0,6465 0,6445 -7,9% NZD/USD 0,5990 -0,3% 0,6006 0,5995 -11,0% Bitcoin BTC/USD 9.534,51 -2,5% 9.778,50 9.512,51 +32,2%

Der Dollar zeigte sich gegen die Hauptwährungen mit leichten Gewinnen. Marktteilnehmer sprachen von anhaltender leichter Risikoaversion, die dem Greenback zugute gekommen sei. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,0801 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1,0824 Dollar. Der Dollar-Index legte um 0,1 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 28,03 27,56 +1,7% 0,47 -52,8% Brent/ICE 31,91 31,13 +2,5% 0,78 -49,8%

Die Ölpreise kletterten auf den höchsten Stand seit sechs Wochen. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die erfolgten massiven Produktionssenkungen der Förderländer und -unternehmen. Zudem werde angesichts der Lockerung der pandemiebedingten Beschränkungen mit einem allmählichen Anziehen der Nachfrage gerechnet. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 9,1 Prozent auf 27,60 Dollar je Barrel, Brent gewann 6,5 Prozent auf 31,09 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.735,89 1.730,65 +0,3% +5,24 +14,4% Silber (Spot) 16,24 15,90 +2,1% +0,34 -9,0% Platin (Spot) 775,15 771,95 +0,4% +3,20 -19,7% Kupfer-Future 2,36 2,35 +0,6% +0,01 -16,1%

Der Goldpreis kletterte in der Spitze bis auf 1.736 Dollar und damit ein Dreiwochenhoch. Die Feinunze gewann schließlich 1,0 Prozent auf 1.732 Dollar. Weiter spielten die aktuellen wirtschaftlichen Sorgen dem Edelmetall in die Hände, hieß es. Zudem werde in den USA eine Debatte um mögliche negative Leitzinsen geführt. Am Vortag hatte US-Notenbankchef Powell zwar gesagt, dies stehe nicht an, doch US-Präsident Donald Trump wiederholte eine entsprechende Forderung. Negative Leitzinsen würden dem Gold relativ mehr Attraktivität bescheren, zumal das Edelemetall selbst keine Zinsen abwirft.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

Weltweit sind inzwischen mehr als 300.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Mehr als 80 Prozent der insgesamt 300.140 Todesopfer wurden in den USA und Europa verzeichnet, wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben hervorgeht. Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen stieg am Donnerstag auf mehr als 4,4 Millionen.

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Zentralbank hat zusätzliche Liquidität in den Bankenmarkt gepumpt. Über eine mittelfristige Fazilität führte sie ihm 100 Milliarden Yuan (13,1 Milliarden Euro) zu zur Ankurbelung der Kreditvergabe.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten die Zinsen gesenkt und dies mit den sich weiter verschlechternden konjunkturellen Aussichten begründet. Einstimmig wurde beschlossen, den Tagesgeldsatz von 6 Prozent auf 5,5 Prozent nach unten zu nehmen.

APPLIED MATERIALS

hat im zweiten Geschäftsquartal den Umsatz auf 3,96 (3,54) Milliarden Dollar gesteigert. Analysten hatten mit 4,09 Milliarden gerechnet. Das Nettoergebnis stieg auf 755 (666) Millionen Dollar oder bereinigt und je Aktie 0,89 Dollar. Hier hatten Analysten 0,93 Dollar erwartet. Das Umfeld sei nach wie vor relativ schwer einzuschätzen, so CEO Gary Dickerson. Auf Basis der derzeitigen Prognose erholten sich die Lieferketten und die Nachfrage nach den Halbleiterprodukten und Dienstleistungen sei nach wie vor robust.

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

Der weltgrößte Auftragsfertiger will für 12 Milliarden Dollar ein neues Werk in Arizona zur Produktion von Computerchips bauen. Die Taiwaner reagieren damit auf die wachsende Sorge in den USA über die Abhängigkeit des Landes bei wichtigen Technologien von den Lieferketten in Asien. Laut TSMC wird das Projekt von der US-Regierung und der in Arizona unterstützt.

