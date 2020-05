FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen und haben damit an die Gewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Allerdings ging es im Vergleich zum Vortag nur noch leicht nach oben. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,06 Prozent auf 173,75 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,53 Prozent.



Die zuletzt trübe Stimmung an den Finanzmärkten hat sich kurz vor dem Wochenende etwas aufgehellt. Am Morgen war bekannt geworden, dass Chinas Industrieproduktion im April unerwartet deutlich gestiegen war. Mit den Kennzahlen haben sich die Konjunktursorgen an den Finanzmärkten etwas abgeschwächt. Allerdings reichte die Stimmungsaufhellung nicht, um die als sicher geltenden deutschen Bundesanleihen unter Druck zu setzen.



Im weiteren Handelsverlauf bleiben Konjunkturdaten im Fokus. Auf dem Programm steht am Vormittag unter anderem die erste Schätzung der deutschen Wirtschaftsleistung in den Monaten Januar bis März. Wegen der Folgen der Corona-Krise wird mit einem starken Einbruch im ersten Quartal gerechnet./jkr/fba

