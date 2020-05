Nach einem Allzeithoch bei etwa 139,00 Euro im Januar musste Airbus ISIN: NL0000235190 kräftig Federn lassen und landete am 18. März bei 47,70 Euro. Die Gegenbewegung war stark und es ging wieder bis auf 75,12 Euro am 26. März nach oben, bevor es wieder auf 49,59 Euro nach unten ging. Danach bewegte sich die Aktie über mehrere Wochen seitwärts und musste am Donnerstag sogar noch einmal die Unterstützung bei 50,00 Euro testen. Der Test scheint geglückt, ...

