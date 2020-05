FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf des frühen Handels weiterhin kaum verändert. Er steigt um 2 Ticks auf 173,66 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 173,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,75, das -tief bei 173,62 Prozent. Umgesetzt worden sind gut 10.400 Kontrakte.

Die Analysten der Helaba sehen eine Unterstützung bei 172,80 und einen Widerstand bei 173,90. "Der Rentenmarkt steht unverändert im Bann des Coronavirus", so das Haus. Dieses macht auch weiterhin die Daten: Die deutschen Erzeugerpreise sind im April im Jahresvergleich um 1,9 Prozent gefallen. Impulse erwartet die Helaba nun von den deutschen BIP-Zahlen am Vormittag und von Daten zum US-Einzelhandelsumsatz und der US-Industrieproduktion am Nachmittag.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2020 02:45 ET (06:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.