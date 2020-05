Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55) der Short-Liebling - hält dagegen mit operativ überzeugenden Quartalsergebnissen: Umsatz plus 68% (nur "Altgeschäft") mit den übernommenen "Consumer Batteries" sogar plus 170,3% - mit einer um 2,3% erhöhten Marge. Und die Rekorde gehen weiter: Das bereinigte EBITDA steigt in den ersten drei Monaten 2020 um 197,0% auf 51,7 Mio. Euro (+135,0% ohne Akquisition VARTA Consumer). Überzeugend. Hinzu kommt die bestätigung der Prognose für das gesamte Jahr: Konzern-Umsatz wird zwischen 780 Mio. und 800 Mio. Euro erwartet; Bereinigtes Konzern-EBITDA soll zwischen 175 Mio. ...

