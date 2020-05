GLOBAL CARE CAPITAL: ViraxClear eröffnet neuen Markt für den Vertrieb von Testkits mit marokkanischer AbsichtserklärungDGAP-News: GLOBAL CARE CAPITAL / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Expansion GLOBAL CARE CAPITAL: ViraxClear eröffnet neuen Markt für den Vertrieb von Testkits mit marokkanischer Absichtserklärung15.05.2020 / 09:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ViraxClear eröffnet neuen Markt für den Vertrieb von Testkits mit marokkanischer AbsichtserklärungNicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen und zur Verbreitung in den USA15. Mai 2020 - Vancouver, British Columbia - Global Care Capital Corp. (CSE: HLTH, OTC: RSCZF, FRANKFURT: L6V1) (das "Unternehmen" oder "Global Care"), eine globale Investmentgesellschaft, die frühzeitige Investitionsmöglichkeiten in Privatfirmen und Aktiengesellschaften bietet, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen, ViraxClear, am 13. Mai 2020 durch ihr Joint Venture, Shanghai Biotechnology Devices Ltd. ("SBD"), eine Absichtserklärung ("LOI", Letter of Intent) für den Vertrieb ihrer COVID-19-Antikörper-Schnelltestkits (die "Testkits") in Marokko unterzeichnet hat.LOI für den Vertrieb von Testkits in MarokkoViraxClear hat eine Absichtserklärung für den Vertrieb von bis zu 1.000.000 Testkits unterzeichnet, wodurch das in Marokko ansässige medizinische Vertriebsunternehmen Phtyo Pharma Limited ("Phyto") ViraxClears exklusiver Vertriebspartner für die Region Marokko wird. Eine erste Bestellung in Höhe von 100.000 USD oder ca. 11.100 Testkits wird mit der Absicht abgegeben, in den marokkanischen Markt einzutreten. ViraxClear und Phyto warten auf die Genehmigung durch den marokkanischen Fachbeirat für medizinische Produkte (Medical Device Advisory Committee), um den Verkauf der Testkits in Marokko zu ermöglichen. Phyto wird für die Finanzierung der Versandkosten der Testkits verantwortlich sein. ViraxClear wird künftige Aufträge über seinen zuvor bekannt gegebenen Lieferanten Shanghai Liangrun Biomedicine ("SLB") mit Sitz in Shanghai, China, erfüllen. Das Unternehmen hat die Daten klinischer Studien überprüft und ViraxClear hat die von SLB hergestellten Testkits einer physischen Kontrolle unterzogen. Die von SLB hergestellten Testkits tragen ebenfalls eine CE-Kennzeichnung.Mohammed Khoulali, Vertreter von Phyto Pharma, bemerkte: "Wir haben uns an ViraxClear gewandt, da wir eine wunderbare Gelegenheit sahen, ihnen als Partner den Zugang zu Nordafrika zu erleichtern. Angesichts ViraxClears Stärke bei der Lieferung hochwertiger und robuster Testkits zu Preisen, von denen wir wissen, dass unsere Kunden sich das leisten können, besteht für den marokkanischen Markt eine Vertriebsmöglichkeit. "Vereinbarung zwischen SBD und SLBSBD schließt zurzeit gemäß den Bedingungen eines Kaufvertrags Verträge mit SLB ab, wonach SBD COVID-19-Antikörper-Testkits kauft, die von SLB zum Zwecke des globalen Vertriebs hergestellt werden. Laut den Bedingungen dieser Vereinbarung vergibt SBD von Zeit zu Zeit Produktionsaufträge an SLB, wenn sie Verkaufschancen identifizieren. SLB wird dann zur Unterstützung dieser Aufträge die Produktion aus ihren Werken priorisieren.Über ViraxClearViraxClear konzentriert sich auf die Vermarktung neuartiger Produkte, die signifikante Gesundheitsbedürfnisse decken, mit einem spezifischen Ziel für das neuartige Coronavirus (COVID-19). Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Vermarktung seines kombinierten ViraxClear-IgM-IgG-Antikörpertests. Der kombinierte ViraxClear-IgM-IgG-Antikörperschnelltest für COVID-19 ist ein Lateral-Flow-Immunoassay (Seitenstrom-Immunoassay) zum qualitativen Nachweis von sowohl frühen als auch späten Marker-IgG/IgM-Antikörpern.http://www.viraxclear.cominfo@viraxclear.comÜber Global CareGlobal Care Capital ist eine globale Investmentgesellschaft, die sich auf die frühzeitige Finanzierung privater und öffentlicher Unternehmen spezialisiert. Das Unternehmen bietet neue, frühzeitige Investitionsmöglichkeiten in noch nicht ausgereifte Assets und positioniert sich bei Investitionsmöglichkeiten in der Frühphase, die das Risikoprofil angemessen widerspiegeln.GLOBAL CARE CAPITAL CORP.:Unternehmenskontakt:Alex Somjen, President & CEOasomjen@globalcarecapital.comTel: 416-319-5744Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.15.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1046079 15.05.2020