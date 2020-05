Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Kursgewinnen in den Handelstag starten, und damit der vier Tage dauernden Negativserie ein Ende setzen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX notierte rund 30 Minuten vor Börsenstart 0,88 Prozent höher. Auch der deutsche DAX wird mit einem ähnlichen Plus zum Handelsstart erwartet - positive Vorgaben von den US-Börsen und den asiatischen Aktienmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...