NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe vor allem ergebnisseitig ein starkes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Daniela Costa in einer ersten Reaktion am Freitag. Auch der Auftragseingang habe im Quartalsvergleich kräftig zugelegt. Sie rechnet daher mit einer positiven Kursreaktion auf das vorgelegte Zahlenwerk./ck/la



