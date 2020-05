Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industrieproduktion steigt überraschend kräftig

Die Industrieproduktion nimmt in China wieder schneller Fahrt auf als gedacht. Im April stieg die Produktion um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das nationale Statistikbüro mitteilte. Im März war die Produktion noch um 1,1 Prozent gesunken. Im Januar und Februar war die Industrieproduktion um 13,5 Prozent eingebrochen. Ökonomen hatten für den vergangenen Monat lediglich mit einem Zuwachs von 1,0 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen sackten dagegen mit 10,3 Prozent erneut spürbar ab.

Chinesischer Häusermarkt erholt sich im April weiter

Der chinesische Wohnimmobilienmarkt hat sich im April weiter erholt. Für die ersten vier Monate des Jahres meldete die Nationale Statistikbehörde nur noch eine Schrumpfung der Hausverkäufe um 16,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum. In den Monaten Januar bis März hatte das Minus noch 22,8 Prozent erreicht.

PBoC stellt Banken 100 Milliarden Yuan Liquidität zur Verfügung

Die chinesische Zentralbank hat zusätzliche Liquidität in den Bankenmarkt gepumpt. Über eine Medium-Term Lending Facility (MLF) hat sie 100 Milliarden Yuan (13,1 Milliarden Euro) in den Markt gegeben, wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte. Die Zentralbank will damit die Kreditvergabe ankurbeln. Der Zinssatz der einjährigen MLF liege bei unveränderten 2,95 Prozent.

Größter Falschgeldfund in der Geschichte der Volksrepublik China

Die chinesische Polizei hat den größten Falschgeldfund in der mehr als 70-jährigen Geschichte der Volksrepublik gemacht. Die beschlagnahmten Blüten haben einen Pseudo-Wert von insgesamt 422 Millionen Yuan (55 Millionen Euro), wie das Ministerium für öffentliche Sicherheit in Peking mitteilte. Die Falschgeldnoten hatten den Angaben zufolge ein Gesamtgewicht von sechs Tonnen. Keine der Blüten sei bereits im Umlauf gewesen.

Mehr als 300.000 Corona-Todesfälle weltweit

Weltweit sind inzwischen mehr als 300.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Mehr als 80 Prozent der insgesamt 300.140 Todesopfer wurden in den USA und Europa verzeichnet, wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben hervorgeht. Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen stieg am Donnerstag auf mehr als 4,4 Millionen.

Deutsche Erzeugerpreise sinken im April kräftig

Die deutschen Erzeugerpreise sind im April insbesondere wegen der niedrigeren Ölpreise kräftig gefallen. Im Vergleich zum Vormonat ergab sich ein Rückgang um 0,7 Prozent wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Binnen Jahresfrist lagen die Preise um 1,9 Prozent niedriger. Ohne Energie sank der Index der Erzeugerpreise im April lediglich um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich ging der Index um 0,1 Prozent zurück.

Koalitionsstreit um Finanzierung der Corona-Kosten geht weiter

In der Koalition geht der Streit um die Finanzierung der Steuerausfälle weiter. Laut SPD-Chef Norbert Walter-Borjans lässt sich die Corona-Krise nur mit höheren Steuern und Abgaben bewältigen. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus lehnt dies jedoch ab.

Bundessozialminsterium räumt Renten-Eingriff ein

Das von Hubertus Heil (SPD) geführte Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eingeräumt, dass der sogenannte "Nachholfaktor" bei der gesetzlichen Rente ausgesetzt wurde. Dies sei 2018 geschehen, als die Bundesregierung die doppelten Haltelinien fürs Rentensystem - mindestens 48 Prozent beim Rentenniveau, maximal 20 Prozent beim Beitragssatz - eingeführt habe, erklärte eine Ministeriumssprecherin der Süddeutschen Zeitung.

Bundesregierung will Lohnfortzahlung für Eltern derzeit nicht verlängern

Die Bundesregierung plant derzeit keine Verlängerung der Lohnfortzahlung für Eltern, die wegen der Betreuung ihrer Kinder in der Corona-Krise nicht zur Arbeit gehen können. Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums verwies auf Anfrage der Neuen Osnabrücker Zeitung darauf, dass Kindergärten und Schulen verstärkt wieder öffneten. Deshalb werde es "nach heutigem Stand keine Verlängerung der Regelung geben".

Ifo-Chef Fuest warnt trotz massiver Steuerausfälle vor Sparkurs

Ifo-Chef Clemens Fuest warnt trotz wegbrechender Staatseinnahmen und hoher Ausgaben zur Bewältigung der Krisenfolgen vor Steuererhöhungen und harten Sparmaßnahmen. "Für die nächsten Jahre müssen wir uns darauf konzentrieren, dass das Wirtschaftswachstum wieder anspringt", sagte der Münchner Wirtschaftsprofessor der Augsburger Allgemeinen. "Wenn das geschafft ist, wird zu prüfen sein, ob Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen nötig sind", fügte er hinzu. "Dafür ist jetzt und in naher Zukunft aber der Zeitpunkt falsch."

Leichte Verluste für Union und SPD im "Deutschlandtrend"

Die Parteien der großen Koalition müssen nach mehrwöchigem Höhenflug wieder leichte Verluste hinnehmen. Die CDU/CSU erreichte im "Deutschlandtrend" für das ARD-Morgenmagazin 38 Prozent, einen Prozentpunkt weniger als zuvor. Für die SPD würden sich der Umfrage des Instituts Infratest dimap zufolge 15 Prozent entscheiden, ebenfalls ein Minus von einem Prozentpunkt.

Künftig keine Quarantäne-Pflicht mehr für Einreisende aus EU- und Schengen-Staaten

Die Quarantäne-Regelungen für die Einreise nach Deutschland werden abgeschwächt. Wer aus EU- und Schengen-Staaten sowie Großbritannien nach Deutschland einreist oder zurückkehrt, muss sich künftig nicht mehr in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben, wie die nordrhein-westfälische Landesregierung mitteilte. Darauf hätten sich Bund und Länder verständigt. Die neue Regelung werde in den kommenden Tagen umgesetzt.

Bundestag stimmt Teilung der Maklerkosten bei Wohnimmoblien zu

Der Bundestag hat einer Entlastung für Käufer von Wohnimmobilien zugestimmt. Der Verkäufer soll in Zukunft bundesweit mindestens die Hälfte der Maklerkosten zahlen. Aktuell muss die Provision in mehreren Bundesländern komplett vom Erwerber einer Immobilie aufgebracht werden.

Frankreich meldet 351 weitere Corona-Tote

Frankreich hat 351 weitere Corona-Tote in Krankenhäusern und Pflegeheimen gemeldet. Insgesamt seien inzwischen 27.425 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben, teilte das französische Gesundheitsministerium mit.

Deutschland und EU-Partner besorgt über Eskalation von Libyen-Konflikt

Deutschland und Partner in der EU haben sich besorgt über die jüngste Verschärfung des Konflikts in Libyen geäußert. "Wir verurteilen insbesondere die jüngsten Angriffe auf das Stadtzentrum und den Flughafen von Tripolis und die steigende Zahl ziviler Opfer", erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach Gesprächen mit seinen Ministerkollegen aus Frankreich und Italien, Jean-Yves Le Drian und Luigi di Maio, sowie dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

Fed-Notenbanker Kashkari nennt schnelle Erholung unwahrscheinlich

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis rechnet nicht mit einer schnellen Erholung der Wirtschaft von den massiven Folgen der Coronavirus-Pandemie. Neel Kashkari sagte in einer Videobotschaft vor dem Economic Club of Minnesota: "Ich bin der Meinung, dass eine V-förmige Erholung vom Tisch ist." Der Geldpolitiker bezog sich mit dieser Äußerung auf ein Szenario, bei dem die wirtschaftliche Aktivität wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus stark zurückfällt, aber schnell wieder anspringt.

Geheimdienstausschuss-Chef im US-Senat tritt wegen Aktienverkäufen vor Krise zurück

In den USA tritt der Vorsitzende des mächtigen Geheimdienstausschusses im Senat, der Republikaner Richard Burr, wegen des Vorwurfs von Insider-Aktiengeschäften im Zusammenhang mit der Corona-Krise zurück. Burr lege sein Amt vorübergehend nieder, erklärte der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, nachdem das FBI das Handy von Senator Burr beschlagnahmt hatte. Burr hatte kurz vor der Eskalation der Corona-Pandemie in großem Maße Aktien verkauft.

Mexikanische Notenbank senkt erneut die Zinsen

Die mexikanische Notenbank hat am Donnerstag zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten die Zinsen gesenkt und dies mit den sich weiter verschlechternden konjunkturellen Aussichten begründet. Einstimmig wurde beschlossen, den Tagesgeldsatz von 6,00 Prozent auf 5,50 Prozent nach unten zu nehmen. Die Bank hatte den Zinssatz bereits bei außerplanmäßigen Sitzungen im März und April um jeweils einen halben Prozentpunkt gesenkt.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien Exporte Apr 12,19 Mrd USD

Indonesien Importe Apr 12,54 Mrd USD

May 15, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

