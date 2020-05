In der Krise zeigt sich, wie gut die Anlagestrategie wirklich ist. Mit vielen Branchen wäre man eiskalt auf die Nase gefallen. Nicht so mit allem, was funkt, rechnet und bunte Bilder auf den Monitor zaubert. Informationstechnologien waren schon vor der COVID-19-Krise ein Renner. Doch jetzt sind sie systemrelevant und überlebenswichtig. Wer sich frühzeitig ein Stück vom iShares MSCI World Information Technology Sector (WKN: A2PHCC)-ETF gesichert hat, ist bisher gut durch die Krise gekommen - und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...