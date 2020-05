Oy-Mittelberg (ots) - Ob als Tee, Riegel oder Müslizutat: Hanfprodukte liegen derzeit voll im Trend. Doch nicht nur als Lebens- oder Nahrungsergänzungsmittel ist Hanf besonders angesagt. Wegen seiner wertvollen ungesättigten Fettsäuren gilt das aus den Samen der Pflanze gewonnene Öl auch als Geheimtipp für schöne und gesunde Haut. Es pflegt intensiv, regeneriert, beruhigt und stärkt die Haut. Vor allem Menschen mit sehr trockener und zu Rötungen neigender Haut schätzen seine wohltuende Wirkung. Das vom Allgäuer Unternehmen PRIMAVERA auf der internationalen Fachhandelsmesse für Naturkosmetik VIVANESS im Februar 2020 erstmals präsentierte Hanfsamenöl bio zählte aus dem Stand zu den Trägern des diesjährigen Best New Product Awards. Seit Mai ist das neue Pflegeöl im Handel erhältlich."Unser kaltgepresstes Hanfsamenöl hat keinerlei berauschende Wirkung - es sei denn, auf die Schönheit Ihrer Haut", schwärmt Linda Schaar, Produktmanagerin bei PRIMAVERA. Für das Öl wird ausschließlich eine in der EU zugelassene Nutzhanfsorte verwendet, die nachweislich keine Cannabinoide enthält. Die schonende Ernte und Kaltpressung der von einer festen Schale umschlossenen Hanfsamen garantiert, dass die Qualität der wertvollen Inhaltsstoffe voll erhalten bleibt.Hanfsamenöl zieht schnell ein und pflegt die Haut besonders wirksam. Das liegt vor allem an der optimalen Mischung der enthaltenen mehrfach ungesättigten Fettsäuren Linolsäure und Alpha-Linolensäure im Verhältnis 3 zu 1. Linolsäure nährt die Haut intensiv und wirkt Reizungen entgegen. Darüber hinaus enthält das Öl den Pflanzenfarbstoff Chlorophyll, der ihm auch seine typische grünliche Farbe gibt. Essenzielle Gamma-Linolensäure ist für den Stoffwechsel der Haut unverzichtbar und zeigt insbesondere bei der Regeneration der Hautstruktur positive Effekte.Starke Pflege für beanspruchte HautEin Mangel an essenziellen Fettsäuren kann Hautveränderungen begünstigen. Wird der Haut die im Hanfsamenöl enthaltene Gamma-Linolensäure zugeführt, verändert sich das Verhältnis von ungesättigten und gesättigten Fettsäuren und das Hautbild verbessert sich oft deutlich. Patienten berichten, dass ihre Haut wieder weich, glatt und frisch wird. Langfristig mildert die Anwendung von Hanföl in der Gesichts- und Körperpflege auch die sichtbaren Zeichen der Hautalterung. Auch zur Pflege der Kopfhaut ist es gut geeignet. Studien haben gezeigt, dass das Öl auch Hauttrockenheit, Irritationen und Juckreiz reduziert.Wichtig für die optimale Wirkung ist die Anwendung über einen längeren Zeitraum, damit sich die Haut regenerieren kann. Weitere wertvolle Inhaltsstoffe von naturreinem, kaltgepresstem Hanfsamenöl sind Vitamin E, Carotinoide und Phytosterine.Hanfsamen: Außen unscheinbar, innen geballte Pflanzen-PowerWegen ihrer wertvollen Inhaltsstoffe zählen Hanfsamen zu den hochwertigsten Ölfrüchten unserer Zeit. Sie sind gräulich bis schwarz und haben einen Durchmesser von drei bis vier Millimetern. Das Verhältnis der enthaltenen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ist aus ernährungsphysiologischer Sicht ideal und rangiert auch mit Blick auf die Hautpflege im optimalen Spektrum.Das nussig-krautig duftende Öl wird gerne mit anderen, duftneutraleren Pflegeölen wie etwa Mandelöl gemischt. Es kann auch gut in Kombination mit Arganöl verwendet werden. Diese Mischung eignet sich hervorragend zur Pflege schuppiger, trockener und reifer Haut, etwa bei rauen Ellenbogen.Rezept Pflegendes Gesichtsöl bei öliger Mischhaut:4 Tropfen ätherisches Öl Orange bio und 2 Tropfen Myrte Anden bio in 50 ml Hanfsamenöl bio mischen. Flasche gut schütteln. Das Gesichtsöl morgens und abends sanft auf die gereinigte Haut auftragen.Reichhaltiger Körperbalsam für beanspruchte Haut:25 g Sheabutter bio20 ml Hanfsamenöl bio5 Tropfen Lavendel fein bio5 Tropfen Mandarine rot bioSheabutter im Wasserbad schmelzen. Hanfsamenöl und ätherische Öle hinzugeben. Alles gut vermischen und in einen sauberen Glastiegel geben. Bei Bedarf auf die betroffenen Stellen wie z. B. raue Ellenbogen geben und sanft einmassieren.Pflegender Lippenbalsam:10 g Bienenwachs20 g Hanfsamenöl bio3 Tropfen Rosengeranie bioBienenwachs im Wasserbad schmelzen. Hanfsamenöl und ätherisches Rosengeranienöl hinzugeben. Alles gut vermischen und in drei leere Lippenstift-Hülsen füllen. Ein bis zwei Stunden erhärten lassen.UNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Alle von PRIMAVERA verwendeten Rohstoffe sind tierversuchsfrei. Dafür steht das Markenzeichen Hase mit schützender Hand.https://www.primaveralife.com/qualitaet/primavera-qualitaettierschutzWeitere Informationen auch unter www.ihtn.de (http://www.ihtn.de)Pressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel 08366-8988-931Mail marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116667/4597672