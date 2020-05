Köln/Hamburg (ots) - Ob Immobilie, Job, Finanzen, Auto, Shopping oder Reise - Online-Portale stellen in fast allen Lebensbereichen eine wichtige Hilfe dar. Der Award "Deutschlands Beste Online-Portale" beantwortet alljährlich die Frage, welche Anbieter in der Gunst der Verbraucher aktuell ganz oben stehen. Die Ergebnisse liefert eine große Befragung, die das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv durchgeführt haben (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/ratgeber/tests (http://www.ntv.de/ratgeber/tests) und ntv Ratgeber - Test, Donnerstag, 28. Mai 2020, 18:35 Uhr).Auf der Basis von gut 40.000 Kundenstimmen werden dieses Jahr die besten Online-Portale in 53 Kategorien ausgezeichnet. Zu den Top-Anbietern zählen aus Kundensicht unter anderem Verivox, Immowelt.de, Finanzcheck.de, Mobile.de und Holidaycheck. "Neben zahlreichen bekannten Namen stehen auch etliche Spezialisten hoch im Kurs, zum Beispiel Wirsindhandwerk.de oder der Online-Fitness-Anbieter Gymondo. Alle Preisträger haben gemein, dass sie buchstäblich eine Verbraucherempfehlung sind", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine: "ntv steht für eine Berichterstattung, bei der neben dem Nachrichtenwert immer auch der Nutzwert für den Konsumenten eine wichtige Leitlinie ist. So ist dieser Kunden-Award und die damit verbundene Auszeichnung der besten Online-Portale ein Ausdruck dieses Anspruchs."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht. Operationalisiert wurden diese anhand zahlreicher Unterkriterien, etwa Qualität und Vielfalt der Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit sowie Informationswert und Usability der Portalseiten. Zudem floss in das Gesamtergebnis die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden ein. Bewertet wurden insgesamt 624 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 434 Online-Portale, die jeweils 80 Kundenmeinungen erreichten.Preisträger "DEUTSCHLANDS BESTE ONLINE-PORTALE 2020"Je nach Größe der Branche und Anzahl der von den Konsumenten bewerteten Anbieter werden bis zu drei Unternehmen pro Kategorie ausgezeichnet. Preisträger in alphabetischer Sortierung.REISE & MOBILITÄTPortale Pauschalreisen: Holidaycheck, Sonnenklar.tv, Weg.dePortale Reiseschnäppchen: Secret Escapes, Urlaubsguru, UrlaubspiratenFlugportale (mit Buchungsmöglichkeit): Airline-direct.de, Cheaptickets.de, Flug24.deFerienhausportale: Bestfewo.de, Casamundo, Fewo-direktPortale Wohnmobilvermietung: Camperdays, Rent a Camper, TUI CamperGebrauchtwagenportale: Autoscout24, Mobile.de, Wirkaufendeinauto.deNeuwagenportale: Autohaus24.de, Neuwagen24.de, Sixt-neuwagen.deKfz-Werkstatt-Portale: Autobutler, Caroobi, FairgarageParkplatz-Portale: Holiday Extras, McParking, Parkandfly.dePortale für E-Mobilität: Efahrer.com, Greenfinder, Smarter-fahren.deCamper-Sharing-Portale: Paul Camper, YescapaPortale E-Roller-Sharing: Eddy-Sharing.de, Emmy-Sharing.de, RhingoSHOPPINGPreissuchmaschinen: Billiger.de, Guenstiger.de, IdealoRabattportale: Coupons.de, Gutscheine.de, Sparwelt.deOnline-Ankaufdienste: My Swooop, Rebuy, Zoxs.deUNIVERSAL & FINANZENBranchenverzeichnisse: 11880.com, Das Örtliche, Gelbe SeitenUniversal-Vergleichsrechner: Check24, Verivox, WechselpiratenVergleichsrechner Finanzen & Versicherungen: Finanzcheck.de, Smava, Vergleich.deVergleichsportale Mobilfunk: Handydeutschland.de, Smartweb.de, SparhandyKreditportale: Auxmoney, Creditplus, EasycreditCrowdinvesting Unternehmen & Projekte: Bettervest, Green Rocket, SeedmatchLeasingportale: Abcfinance, Cluno, VehiculumFahrradleasing-Portale: Bikeleasing-Service, Company Bike, JobradOnline-Rechtsberatung: Frag-einen-Anwalt.de, Juraforum, Rechtsberater.deBERUF & BILDUNGJobportale: Monster, Stepstone, XingSpezialjobbörsen: Freelancermap, Jobvector, YourfirmJobbörsen Berufseinsteiger: Ausbildung.de, Azubiyo, StellenwerkVergleichsportale Weiterbildung: Fernstudiumcheck.de, Kursfinder.de, Semigator.deNachhilfeportale: Abacus Nachhilfeinstitut, Erstenachhilfe.de, Superprof.deLehrerportale: Lehrermarktplatz, Medienportal (Siemens Stiftung), Meinunterricht.dePortale Arbeitgeberbewertung: Glassdoor, KununuWOHNEN & HAUSHALTImmobilienportale: Immobilienscout24, Immonet.de, Immowelt.deWG-Portale: WG-Gesucht.de, WG-Suche.dePortale Maklervermittlung: Immobilie-richtig-verkaufen.de, Immoverkauf24, MaklerkompassHausbauportale: Bau-Welt.de, Fertighaus.de, Musterhaus.netHandwerkerportale: Energieheld, Myhammer, Wirsindhandwerk.deÜberregionale Handwerksbetriebe: Kesselheld, ThermondoPortale Haushaltshilfe/Kinderbetreuung: Betreut.de, Hallobabysitter.de, HelplingPreisportale für Heizöl: Esyoil, Heizoel24.deOnline-Textilreinigungen: Jonny Fresh, Lieferleicht, Persil Service OnlineLEBEN & GESUNDHEITVergleichsportale Pflegedienste & Pflegeheime: Altenheime.de, Deutsches Seniorenportal, PflegelotseVermittlung Pflegedienste & Pflegekräfte: Pflegehilfe.org, Seniocare24, SeniorplaceErnährungsportale: Eat Smarter, WW (ehemals Weight Watchers), YazioVergleichsportale Ärzte & Kliniken: Jameda, Sanego, Weisse ListeFitness-Portale: Fitnessraum.de, Gymondo, Machdichkrass.deFREIZEITRestaurant-Portale: Bookatable.com, Love-Veggie.com, Opentable.deLieferservice-Portale: Lieferando.de, Online-Pizza.de, Pizzeria.deEventportale: Fiylo, Weltklassejungs.de, Younited.deWetterportale: Wetter.com, Wetter.de, Wetteronline.dePortale Zeitschriften-Abos: Leserservice.de, Lorenz-Leserservice.de, ReadlyOnline-Lotto-Anbieter: Lotto.de, Lottohelden, Tipp24.comSportwetten-Anbieter: Bwin, Oddset, TipicoSpieleportale: Gameduell, Playit-online.de, Spielen.de