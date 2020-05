Wal-Mart hat bislang in der Corona-Krise eine relativ gute Performance gezeigt. Der Handelsriese konnte den Aktienkurs im Vergleich zum Vorkrisenniveau in der Spitze sogar um 10 % steigern. Anleger, die in der aktuellen Marktlage keine Short-Strategien eingehen wollen, sind mit einem Call auf Wal-Mart gut aufgehoben. Wenn die amerikanische Wirtschaft zu schnell wieder hochgefahren wird, dann droht eine 2. unkontrollierte Corona-Welle. Das Statement von Jerome Powell am 13. Mai erinnerte die Amerikaner ...

