Der Euro hat sich am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar ein wenig höher gezeigt. Gegen 9.00 Uhr stand er bei 1,0796 Dollar. Am Vorabend war er im US-Handel bei 1,0782 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0792 Dollar festgesetzt.Konjunkturseitig kamen gute Nachrichten aus China. Dort kommt die Industrie nach den coronabedingten ...

