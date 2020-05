Die Bank of Ireland sorgte am gestrigen Tag für ein "Comeback" der Additional Tier 1 (AT1) Anleiheklasse im EUR denominierten Credit Financial Primärmarkt. Die Bank preiste einen AT1 mit einem Volumen von EUR 675 Mio. bei MS+792,4 BP (Kupon 7,5 %, PERP NC5,5, Trigger 7 % CET1). Vordergründig wird damit die bis zu diesem Zeitpunkt einzige ausstehende AT1 Emission der Bank refinanziert. Letztere hat ihre erste Call-Möglichkeit im Juni 2020. Es war zuvor von einem Non-Call der ausstehenden AT1 Emission ausgegangen worden, da die Marktbedingungen seit Beginn der Coronakrise sich wenig freundlich für AT1 Emissionen darstellten. Im Corporate Bereich des EUR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...