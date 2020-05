Baden-Baden (ots) - Zwar dürfen die Fans noch nicht wieder in die Stadien, aber zum Bundesliga-Neustart nach der coronabedingten Pause haben sich die Profis etwas Besonderes überlegt: Zahlreiche Fußballstars und Clubs versteigern unter www.unitedcharity.de (http://www.unitedcharity.de), Europas größtem Charity-Auktionsportal, ganz persönliche Erinnerungsstücke und echte Raritäten für den guten Zweck. Fans haben unter anderem die Chance auf die signierte FIFA-Card von Timo Werner, unterschriebene Trikots und Schuhe der Bundesliga-Profis oder eine Videokonferenz mit 1. FC Köln-Maskottchen Hennes IX. Das Beste daran: Sie können sich so nicht nur ein Stück Ihres Lieblingsspieler nach Hause holen, sondern gleichzeitig eine gute Sache unterstützen - United Charity leitet jeden Erlös direkt und ohne Abzug an eine Hilfsorganisation weiter, zum Beispiel an die RBL-Spendeninitiative, Stars4Kids oder die Stiftung 1. FC Köln.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die man normalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen und erzielte seither mehr als 9,4 Millionen Euro. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/4597700