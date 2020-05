FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitagvormittag zunächst wenig von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0815 US-Dollar und damit geringfügig mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0792 Dollar festgesetzt.



Deutliche Kursbewegungen gab es am Devisenmarkt zunächst nicht. Marktteilnehmer sprachen von einem ruhigen Handel. Konjunkturdaten aus China, die auf eine vorsichtige Erholung des wichtigen Industriesektors hindeuten, sorgten für etwas Zuversicht. Der amerikanische Dollar war daher etwas weniger als Reservewährung gefragt.



Bis zum Mittag dürften vor allem Wirtschaftszahlen aus Deutschland und der Eurozone für Aufmerksamkeit sorgen. Das Statistische Bundesamt gibt gegen 10.00 Uhr eine erste Schätzung für die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal in Deutschland bekannt. Es wird mit einer deutlichen Schrumpfung wegen der Corona-Pandemie gerechnet.



Im Euroraum wird die Statistikbehörde Eurostat eine zweite Schätzung zur Wirtschaftsentwicklung im ersten Quartal veröffentlichen. In der Erstschätzung war von einem Wachstumseinbruch um 3,8 Prozent die Rede gewesen./bgf/fba

Jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de