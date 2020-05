Braunschweig (ots) - Die nächste Stufe des LupoLeo Awards ist erreicht. Insgesamt haben sich 350 Projekte aus ganz Deutschland beworben. Vom 7. April bis zum 11. Mai waren unter dem Motto "Zusammen stark sein" gemeinnützige Projekte im Kinder- und Jugendbereich zur Teilnahme aufgerufen, die sich für Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft einsetzen. Jetzt ist die Bewerbungsphase mit einem hoch erfreulichen Ergebnis abgeschlossen worden. Zudem hat mit Dr. Brigitte Mohn eine der herausragendsten Persönlichkeiten für gesellschaftliches Engagement in Deutschland den Jury-Vorsitz des LupoLeo Awards übernommen.Die Volksbank BraWo initiiert anlässlich des 15. Geburtstages ihres Kindernetzwerks United Kids Foundations erstmals den bundesweiten LupoLeo Award, der insgesamt 100.000 Euro Preisgeld in drei Award-Kategorien ausschüttet. "Wir freuen uns über die großartige Resonanz und die sensationelle Anzahl der Bewerbungen. Das hätten wir in dieser Größenordnung nicht erwartet. Umso schöner ist es zu sehen, wie viele Menschen in Deutschland soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich zeigen", freut sich Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo und zugleich Initiator des LupoLeo Awards.Vorsitzende der Jury, die am 21. November die Sieger in Braunschweig küren wird, ist Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung. "Es ist uns eine große Ehre und Freude, dass wir mit Frau Dr. Mohn eine hochangesehene Expertin und echte Driving Force für gesellschaftlichen Zusammenhalt für diese wichtige Position gewinnen konnten", sagt Robert Lübenoff, ebenfalls Initiator dieses in der Form einmaligen Preises. Die Juryvorsitzende ist neben ihrer Rolle als Aufsichtsratsmitglied des Bertelsmann Konzerns bereits seit 2001 intensiv im Stiftungswesen tätig und engagiert sich zudem in vielen weiteren gemeinnützigen Organisationen."Ganz besonders freut es mich natürlich, dass der LupoLeo Award für herausragendes soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich bereits im Premieren-Jahr bundesweit so erfolgreich angenommen wird. Gerade der gewählte Themenschwerpunkt "gesellschaftliches Engagement" ist so wichtig für unsere Gesellschaft", freut sich Dr. Brigitte Mohn über die hohe Bewerberzahl. "Der Einsatz für Kinder und Jugendliche liegt mir persönlich sehr am Herzen. Die Projekte mit dem Award in die Mitte der Gesellschaft zu stellen und ihnen durch die Auszeichnung unsere Anerkennung für ihr Engagement zu zeigen, ist für mich ein wichtiges soziales und politisches Zeichen. Sehr gerne habe ich deshalb den Jury-Vorsitz übernommen."Und so geht es weiter im Rennen um den LupoLeo Award:Die Phineo gAG ist der neutrale Kompetenz-Partner des Awards. Das Kompetenz-Team der Phineo gAG sichtet nun die eingereichten Bewerbungen und wird Mitte Juni diejenigen informieren, die es in die zweite Runde des Awards geschafft haben. Die Bewerber der Qualitätsprüfung reichen bis zum 28. Juni ein per Smartphone selbstgedrehtes Video ein, in dem sie erklären, warum sie und ihr Projekt den Preis verdient haben und wie das Preisgeld eingesetzt werden soll. Ebenfalls mit einzureichen sind ein Kurzkonzept des Projekts sowie die Satzung, der letzte Jahresabschluss und der Freistellungsbescheid der Organisation.Aus allen Projekten, die die Qualitätsprüfung bestanden haben, wählt das Jugendkomitee des Kindernetzwerks United Kids Foundations (12 Kinder- und Jugendliche aus der Region Braunschweig/Wolfsburg) anschließend 20 Kandidaten für die letzte Runde des "Projekt-Preis" aus. Eine prominent besetzte Jury wählt dann unter dem Vorsitz von Dr. Brigitte Mohn die drei Preisträger aus.Für den Preis "Wahre Helden", der ehrenamtliche Projektmitarbeitende auszeichnet, die sich in besonderer und vorbildlicher Weise engagieren und als "das Gesicht" eines Projekts wahrgenommen werden, wählt das Jugendkomitee nach der Qualitätsprüfung zehn Kandidaten für die letzte Runde aus. Anschließend stellt FOCUS Online die Nominierten vor und ruft zum Public Voting auf. Die User entscheiden schließlich über den Sieger.Weitere Informationen sind im Internet unter www.united-kids-foundations.de/lupoleo (http://www.united-kids-foundations.de/lupoleo) oder www.lupoleo.de (http://www.lupoleo.de) zu finden.Pressekontakt:Daniela Eckluebmedia GmbHTelefon: 089 74 66 1463presse@luebmedia.comOriginal-Content von: Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72642/4597753