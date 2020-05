München (ots) -Arne Rudolf, mehrere Jahre in der "Lindenstraße" als KonstantinLandmann zu sehen, zieht um. Zukünftig ist sein Serienplatz als DavidWagner an der Seite von Gunter Flickenschild (Hermann Toelcke) undThomas Jansen (Gerry Hungbauer) in der noblen Männer-WG auf GutFlickenschild. Vorher muss er jedoch einiges an Misstrauen der beidenihm gegenüber aus dem Weg räumen, als er in Folge 3133 (Sendeterminvoraussichtlich im Sommer 2020) mit seinem Campingbus vorfährt undgroßes Interesse an dem historischen Gutshof bekundet. Vor allem dieTaschenuhr des Gutsherrn Gunter hat es ihm angetan.David Wagner hat nach einer frühen, aber sehr erfolgreichen Karrierean der Frankfurter Börse, seinem Leben eine neue Wendung gegeben.Nach dem Tod seiner Mutter, die ihn ohne Vater aufzog, beschließt erseine Karriere hinter sich zu lassen und als Minimalist neuanzufangen. Er geht auf eine große Europareise und landet, nichtwirklich zufällig, nach fast einem Jahr in Lüneburg. Seine offene Arttäuscht darüber hinweg, dass er insgeheim auf der Suche nach seinenWurzeln und nach einer Heimat ist..."Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft(Produzent: Emmo Lempert) im Auftrag der ARD für Das Erste. DieRedaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR)."Rote Rosen" , montags bis freitags um 14:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.DasErste.de/roterosenPressefotos unter www.ard-foto.de Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deDZ! Kommunikation, Tel: 030/3101 88 66,Dieter Zurstraßen, Tel: 0160/4798 370, E-Mail: dz@dz-kommunikation.deoder am Set: Daniela Behns, Tel: 04131/886 340,E-Mail: dbehns@rote-rosen.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4597762