BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die vom Bundestag beschlossenen energierechtlichen Regelungen begrüßt, die eine Verzögerung der Energiewende wegen der Corona-Pandemie verhindern sollen. Der Bundestag hatte am Donnerstagabend einer Änderung des Planungssicherstellungsgesetzes und Änderungen im Energierecht zugestimmt. Der Bundesrat wird die Regelungen am Freitag beraten.

"Mit den Gesetzesänderungen stellen wir sicher, dass die Corona-Pandemie nicht zu Verzögerungen bei der Energiewende führt", so Altmaier. Das Planungssicherstellungsgesetz stelle sicher, dass wichtige Planungs- und Genehmigungsverfahren, wie im Stromnetzausbau, auch während der Corona-Pandemie zügig durchgeführt werden können.

Mit den rechtlichen Änderungen im Bereich der erneuerbaren Energien werde verhindert, dass sich die derzeit bestehenden Einschränkungen und Verzögerungen nicht negativ für die Marktteilnehmer auswirken. Nach Ansicht des Wirtschaftsministeriums gewährleistet das Planungssicherstellungsgesetz, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie besondere Entscheidungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung "weiter ordnungsgemäß" durchgeführt werden können.

Das Gesetz erlaubt digitale Alternativen für Verfahrensschritte in behördlichen Verfahren, die bisher die Anwesenheit der Beteiligten erforderten. Mit dem Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2017 werden Ansprüche auf EEG-Förderung und EEG-Ermäßigungen gesichert.

Umweltverbände: Im Windschatten von Corona umstritte Großprojekte genehmigen

Allerdings sind die Gesetze bei Umweltverbänden auf Kritik gestoßen. "Wir kritisieren, dass so im Windschatten der Corona-Krise umstrittene Großprojekte genehmigt werden können, ohne dass die Öffentlichkeit und die Umweltverbände wirksam Einfluss nehmen können", erklärten fast 50 Umweltorganisationen in einer vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) verbreiteten gemeinsamen Stellungnahme. "Wir fordern stattdessen, Genehmigungsverfahren, in denen ein Erörterungstermin stattfinden kann oder muss, bis zum 30. September 2020 auszusetzen und nach einer dann aktuellen Lagebeurteilung über zukünftige Schritte zu entscheiden."

Um Verzögerungen Rechnung zu tragen, die im Zusammenhang mit der pandemischen Lage bestehen, legen die vom Bundestag beschlossene Regelungen fest, dass Nachweise zur Antragstellung im Rahmen der Besonderen Ausgleichsregelung bis zum 30. November nachgereicht werden können.

Zugleich werden die Fristen zur Realisierung bezuschlagter Erneuerbarer-Energien-Anlagen um sechs Monate verlängert. Eine sechsmonatige Verlängerung wird auch zur Einhaltung von technischen Vorschriften für Stromerzeugungsanlagen gewährt, die ansonsten bis zum 30. Juni 2020 in Betrieb gehen müssten. "Diese Änderungen schaffen vor allem Rechtssicherheit im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten aufgrund der im Zuge der Covid-19-Pandemie bundesweit verfügten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen", erklärte das Ministerium. Der Bundesrat soll die Gesetze am Freitag abschließend beraten.

