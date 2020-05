Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im ersten Quartal 2020 laut einer ersten Schätzung etwas weniger stark als erwartet gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 2,2 Prozent. Das war der stärkste Rückgang seit dem ersten Quartal 2009, als das BIP um 4,7 Prozent gesunken war. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Minus von 2,5 Prozent prognostiziert. Im vierten Quartal 2019 war das BIP um revidiert 0,1 (vorläufig: 0,0) Prozent gesunken und im dritten Quartal um 0,3 (0,2) gestiegen. Auf Jahressicht sank das BIP im ersten Quartal kalenderbereinigt um 2,3 Prozent, nachdem es im Vorquartal um 0,4 Prozent gestiegen war.

Laut Destatis waren im ersten Quartal die privaten Konsumausgaben stark rückläufig, und auch die Investitionen in Ausrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - nahmen deutlich ab. Die Konsumausgaben des Staates und die Investitionen in Bauten wirkten dagegen stabilisierend und verhinderten einen noch stärkeren Rückgang des BIP. Zugleich gingen sowohl die Exporte als auch die Importe gegenüber dem vierten Quartal 2019 kräftig zurück.

