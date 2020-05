FRANKFURT (Dow Jones)--Elanco Animal Health hat Brüssel Zugeständnisse gemacht, um für die geplante Übernahme der Bayer-Sparte für Tiergesundheit Grünes Licht zu bekommen. Das geht aus einer Mitteilung der EU-Kommission auf ihrer Website hervor. Die vorläufige Frist für eine Entscheidung verschiebt sich damit auf den 8. Juni.

Bayer und Elanco wollen die 7,6 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion bis Mitte 2020 über die Bühne bringen. 5,3 Milliarden Dollar würde Bayer von Elanco in bar bekommen, den Rest in Form von Aktien. So sieht es die im vergangenen Sommer vereinbarte Transaktion vor. Elanco hat bereits angekündigt, Geschäftsbereiche mit bis zu 180 Millionen Dollar Jahresumsatz verkaufen zu wollen, um Wettbewerbsbedenken in Washington und Brüssel zu zerstreuen.

