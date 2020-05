EURCHF markiert im Blickpunkt der SNB ein neues Jahrestief, EURAUD arbeitet an einer Keilformation und NZDUSD bringt eine neue Abwärtswelle ins Spiel. EURCHF im Kampf um die Marke von 1,05 Tickmill-Analyse: EURCHF am Jahrestief EURCHF steht als Save-Heaven-Currency derzeit weit oben auf der Kaufliste vieler Händler. Die starke Aufwertung des Franken gegenüber dem Euro ist am langfristigen Abwärtstrend der FX-Paarung ersichtlich. Derzeit ist das Jahrestief um die Marke von 1,05000 CHF hart umkämpft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...