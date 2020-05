Daimler-Turbo-Puts nach Verkaufssignal mit 54%-Chance

Laut Analyse von www.godmode-trader.de könnte es sich bei der Erholung der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) um eine Finte handeln. In den vergangenen Wochen näherte sich die Aktie im Rahmen eines flachen Aufwärtskanals dem Widerstand bei 34,08 Euro und somit der Unterseite des nach unten hin verlassenen Trendkanals an.

Nachdem die Aktie an dieser Hürde mehrfach nach unten hin abgeprallt war, fiel sie aus dem Aufwärtskanal bis an die Unterstützung bei 27,48 Euro. Nachdem diese Unterstützung am 14.5.20 mit 26,29 Euro deutlich unterschritten wurde, setzte die Aktie am 15.5.20 zu einer deutlichen Erholung an.

Dennoch bleibt das mit dem Bruch der 27,48 Euro-Marke generierte Verkaufssignal aktiviert, dem ein Kursrutsch auf 24,30 Euro, der sich noch ausweiten könnte, folgen sollte. Die aktuelle Erholung könnte bereits im Bereich von 28,50 bis 29,01 Euro beendet sein.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Daimler-Aktie in Kürze ihr bearishes Kursziel von 24,30 Euro erreichen wird, ohne zuvor den Widerstand bei 34,08 Euro zu überschreiten, könnten eine Investition in Short-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 34,8336 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Put auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,8336 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC7RXQ8, wurde beim Aktienkurs von 28,49 Euro mit 0,67 - 0,68 Euro taxiert. Basierend auf diesen Daten bildet der Turbo-Put derzeit die Kursbewegungen der Daimler-Aktie mit 4,19-facher Hebelwirkung ab.

Gibt die Daimler-Aktie in absehbarer Zeit um 14 Prozent auf 24,30 Euro nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,05 Euro (+54 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de