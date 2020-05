Frankfurt (www.fondscheck.de) - Laut Jetro Siekkinen von Aktia Asset Management bleiben die Frontier Markets in unruhigen Zeiten attraktiv, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Welche Gründe er dafür habe und wie der Markt gelaufen sei, erkläre der Deputy Managing Director im Interview am Beispiel des UI - Aktia EM Frontier Bond+ (ISIN LU1669793827/ WKN A2DWDZ, AK I). Der Fonds investiere in Staatsanleihen aus Ländern, die wirtschaftlich, politisch und von der Kapitalmarktentwicklung her noch keine klassischen Emerging Markets seien, es aber schon bald sein könnten: Die "Schwellenländer von morgen". Dabei nutze der Fonds ausschließlich Finanzinstrumente, die in Lokalwährung begeben würden. ...

