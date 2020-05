(shareribs.com) Chicago 15.05.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handelsverlauf etwas leichter, können aber im elektronischen Handel zulegen. Die Exportverkäufe haben sich leicht verbessert. Für Mais und die Sojabohnen und Mais ging es im gestrigen Handelsverlauf nach unten. Die Marktteilnehmer erwarten in diesem Jahr umfangreiche Ernte, da die die Aussaat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...