Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Rocket Internet hat aktuell keine Pläne für einen Rückzug von der Börse. Das sagte der CEO der Startup-Inkubators den Aktionären auf der online übertragenen Hauptversammlung. "Es gibt derzeit keinen Beschluss für ein Delisting des Unternehmens", so Samwer. In jüngster Zeit kamen immer wieder Spekulationen über einen Rückzug des Berliner MDAX-Konzerns vom Börsenparkett auf, da die Zahl der Unternehmen in dessen Portfolios kontinuierlich sank und nun die letzten beiden verbliebenen Portfolio-Unternehmen - Home24 und Global Fashion Group - auch bereits börsennotiert sind. Home24, an dem Rocket noch einen kleinen Anteil hält, ist seit 2018 an der Börse, die Global Fashion Group, an der Rocket auch noch beteiligt ist, seit 2019. Laut Samwer plant die Rocket Internet SE, in den kommenden zwei Jahren keine weiteren Unternehmen an die Börse zu bringen.

May 15, 2020 05:54 ET (09:54 GMT)

