ATHEN (dpa-AFX) - Das traditionelle Urlaubsland Griechenland plant die Quarantänepflicht für Urlauber aus einigen Staaten aufzuheben. Dies soll allerdings auf bilateraler Ebene vereinbart werden. "Tourismus mit Quarantäne kann es nicht geben", erklärte Regierungssprecher Stelios Petsas am Freitag im griechischen Fernsehsender Mega.



Athen hatte bereits die Vorschläge der EU-Kommission begrüßt, die Reisebeschränkungen zwischen Ländern mit einer ähnlich positiven Corona-Lage wegfallen zu lassen. Athen führt nach Informationen aus Regierungskreisen bilaterale Gespräche mit Zypern, Österreich, Tschechien, Bulgarien und auch mit Israel mit dem Ziel, die Reisebeschränkungen - allen voran die 14-tägige Quarantänepflicht - aufzuheben.



Kommenden Montag wird Griechenland eine Reihe von Reiseeinschränkungen innerhalb des Landes aufheben. Reisen auf dem Festland und nach Kreta werden frei sein. Am 25. Mai sollen Reisen zu allen Inseln erlaubt werden. Stufenweise beginnen Ende Mai und im Juni erneut Flüge aus Griechenland nach Deutschland und anderen EU-Staaten, teilten Fluglinien mit. Am Montag sollen auch alle offenen archäologischen Stätten wie die Akropolis von Athen für die Besucher öffnen./tt/DP/mis

