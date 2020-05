Kaum verändert bis leicht positiv präsentierten sich die Indikationen für den Start an der Wall Street am Freitag. Die abwartende Haltung erklärt sich in erster Line mit den zahlreichen Konjunkturdaten, die am Berichtstag publiziert werden. Sie werden begierig aufgenommen, weil damit die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie quantitativ greifbarer werden. Bereits vorbörslich werden die Einzelhandelsumsätze für April über die Konsumausgaben unter den erschwerten Corona-Umständen informieren und damit über den für die US-Ökonomie entscheidenden Faktor. Beim Einzelhandel dürfte die Krise einen erheblichen Schock hinterlassen haben, wie Makrostratege Sebastien Galy von Nordea Asset Management sagt, der indes auch darauf hinweist, dass der Online-Handel einiges ausgeglichen haben dürfte. Daneben werden der Empire State Manufracturing Index und die Industrieproduktion veröffentlich. Nach Börsenstart folgt die Michigan-Verbraucherstimmung.

Eine Mitteilung von Nike über beträchtlich niedrigere Großhandelsumsätze bewegt den Kurs kaum. Nike begründete dies mit den Folgen der Schließung von Läden wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie. Gute Aufnahme finden die Quartalszahlen von Applied Materials, auch wenn sie die Konsensschätzungen nicht ganz erreichten. Der Ausrüster der Chipindustrie setzte mehr um und verdiente auch mehr als im Vorjahr. Die Aktie steigt vorbörslich um 4,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2020 06:26 ET (10:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.