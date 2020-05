In den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, FDP, AfD und Die Linke gilt Wirtschaft offenbar immer noch als Männersache. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.



Alle 13 Referenten dieser Fraktionen für den Wirtschaftsausschuss des Bundestags sind männlich. Für die Grünen arbeiten dagegen drei Frauen, für die SPD zwei Frauen und ein Mann. Noch einseitiger ist das Geschlechterverhältnis bei den zuständigen Abgeordneten: Linke, SPD, FDP, Union und AfD schicken 40 Männer und nur 4 Frauen als ordentliche Mitglieder in den Wirtschaftsausschuss. Die Grünen dagegen legen Wirtschaftsfragen hingegen bevorzugt in Frauenhand: Vier ihrer fünf regulären Ausschussmitglieder sind weiblich.

