AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future n.def. n.def. n.def. S&P-500-Future 2.847,25 -0,28% -11,95% Euro-Stoxx-50 2.781,18 +0,76% -25,74% Stoxx-50 2.777,31 +0,75% -18,39% DAX 10.484,10 +1,42% -20,87% FTSE 5.786,96 +0,79% -23,88% CAC 4.296,56 +0,55% -28,13% Nikkei-225 20.037,47 +0,62% -15,30% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,01 0,36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 28,02 27,56 +1,7% 0,46 -52,9% Brent/ICE 31,75 31,13 +2,0% 0,62 -50,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.732,12 1.730,65 +0,1% +1,47 +14,2% Silber (Spot) 16,26 15,90 +2,3% +0,36 -8,9% Platin (Spot) 775,45 771,95 +0,5% +3,50 -19,6% Kupfer-Future 2,36 2,35 +0,6% +0,01 -16,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Kaum verändert bis leicht positiv präsentierten sich die Indikationen für den Start an der Wall Street am Freitag. Die abwartende Haltung erklärt sich in erster Line mit den zahlreichen Konjunkturdaten, die am Berichtstag publiziert werden. Sie werden begierig aufgenommen, weil damit die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie quantitativ greifbarer werden. Bereits vorbörslich werden die Einzelhandelsumsätze für April über die Konsumausgaben unter den erschwerten Corona-Umständen informieren und damit über den für die US-Ökonomie entscheidenden Faktor. Beim Einzelhandel dürfte die Krise einen erheblichen Schock hinterlassen haben, wie Makrostratege Sebastien Galy von Nordea Asset Management sagt, der indes auch darauf hinweist, dass der Online-Handel einiges ausgeglichen haben dürfte. Daneben werden der Empire State Manufracturing Index und die Industrieproduktion veröffentlich. Nach Börsenstart folgt die Michigan-Verbraucherstimmung.

Eine Mitteilung von Nike über beträchtlich niedrigere Großhandelsumsätze bewegt den Kurs kaum. Nike begründete dies mit den Folgen der Schließung von Läden wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie. Gute Aufnahme finden die Quartalszahlen von Applied Materials, auch wenn sie die Konsensschätzungen nicht ganz erreichten. Der Ausrüster der Chipindustrie setzte mehr um und verdiente auch mehr als im Vorjahr. Die Aktie steigt vorbörslich um 4,5 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: -12,3% gg Vm zuvor: -8,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -9,6% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: -60,0 zuvor: -78,2 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: -11,1% gg Vm zuvor: -5,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 64,7% zuvor: 72,7% 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 65,0 zuvor: 71,8 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Europas Börsen bauen die Gewinne bis Freitagmittag noch aus. Damit erholen sie sich von dem jüngsten Abverkauf. Wirtschaftsdaten aus China liefern sowohl für die Bullen als auch für die Bären an der Börse Futter. So erholte sich die Industrieproduktion per April zwar stärker als erwartet, dagegen fielen die Einzelhandelsumsätze mit einem Minus von 7,5 Prozent etwas stärker als befürchtet. Für den Autosektor geht es um 2,4 Prozent nach oben. Renault gewinnen 3,4 und PSA 0,7 Prozent. Im Handel wird darauf verwiesen, dass der französische Finanzminister Bruno Le Maire Unterstützung für den Sektor versprochen habe. Von dem Gespräch zwischen Bund, Autowirtschaft und Gewerkschaften am Vorabend in Deutschland, bei dem es ebenfalls um mögliche Hilfen für die Automobilwirtschaft ging, gelangten keine Neuigkeiten in die Öffentlichkeit. Am deutschen Aktienmarkt geht es in Hoffnung auf staatliche Kaufanreize für VW und Daimler um 5 bzw 3,5 Prozent nach oben. BMW geben nur optisch nach - die Münchener schütten am Freitag die Dividende an die Aktionäre aus. Gut im Markt liegen auch Techwerte mit einem Plus von 1,6 Prozent. Stützend für das Sentiment wirken Geschäftszahlen von Applied Materials. Der US-Konzern hat im vergangenen Quartal mehr umgesetzt und mehr verdient als ein Jahr zuvor. ASML gewinnen 3,5 Prozent, STMicro 1,9 Prozent oder Infineon 2,1 Prozent. Der Kurs von Varta zieht um 6,4 Prozent an. "Der Start in das Jahr ist überraschend stark ausgefallen", so ein Aktienhändler zu Varta.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:40 Uhr Do, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0809 +0,02% 1,0805 1,0802 -3,6% EUR/JPY 115,70 -0,16% 115,75 115,71 -5,1% EUR/CHF 1,0515 -0,03% 1,0515 1,0505 -3,1% EUR/GBP 0,8862 +0,30% 0,8859 0,8858 +4,7% USD/JPY 107,05 -0,18% 107,17 107,12 -1,6% GBP/USD 1,2199 -0,26% 1,2193 1,2196 -7,9% USD/CNH (Offshore) 7,1229 +0,15% 7,1179 7,1167 +2,3% Bitcoin BTC/USD 9.600,51 -1,82% 9.470,76 9.725,51 +33,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Nur leicht stützend wirkten positive Vorgaben der Wall Street. Dass in China die Industrieproduktion im April mit 3,9 Prozent zum Vorjahr stärker stieg als von Ökonomen geschätzt, sorgte in der Breite ebenfalls für keinen stärkeren positiven Impuls. In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,6 Prozent zu auf 20.037 Punkte. Deutlich geringer waren die Aufschläge an den Nachbarbörsen, Schanghai schloss sogar knapp im Minus. Das größte Plus gab es in Sydney mit 1,4 Prozent, womit "Down Under" die Woche sogar noch mit einem kleinen Gesamtplus abschloss. Die positiven Industriedaten im wichtigsten australischen Abnehmerland China dürften zur Kauflaune in Sydney beigetragen haben, so Marktbeobachter. Einerseits sorgten die weltweiten Lockerungen nach den Abriegelungen zur Eindämmung der Pandemie für Zuversicht, im Hintergrund schwelten neben den bekannten Sorgen um die Wirtschaft aber die Spannungen zwischen den USA und China, hieß es im Handel. Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump Peking erneut vorgeworfen, zu wenig gegen die Ausbreitung des Coronavirus getan zu haben. Unter den Einzelaktien verbesserten sich Nissan in Japan um 3,9 Prozent, laut Marktteilnehmern getrieben von Hoffnungen auf eine weitere Restrukturierung, wozu Aussagen des Unternehmens im späteren Monatsverlauf erwartet würden. Am Donnerstag war der Chef der Nordamerikasparte von Nissan nach einem Jahr im Amt zurückgetreten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Elanco macht EU Zugeständnisse für Kauf der Bayer-Tiergesundheit

Elanco Animal Health hat Brüssel Zugeständnisse gemacht, um für die geplante Übernahme der Bayer-Sparte für Tiergesundheit Grünes Licht zu bekommen. Das geht aus einer Mitteilung der EU-Kommission auf ihrer Website hervor. Die vorläufige Frist für eine Entscheidung verschiebt sich damit auf den 8. Juni.

VW wegen Corona-Krise mit Absatzeinbruch im April - China im Plus

Belastet von deutlich rückläufigen Autoverkäufen in Europa hat der Volkswagen-Konzern im April knapp die Hälfte weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Wieder etwas bessere Geschäfte in China, wo die Verkäufe wieder leicht kletterten, konnten die spürbaren Rückgänge auf dem Heimatkontinent und in den USA nicht kompensieren. Wie die Wolfsburger mitteilten, brachen die Verkäufe vergangenen Monat weltweit auf 473.500 Fahrzeuge ein, das sind gut 45 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Konsum Reit platziert neue Aktien zu je 16 Euro

Die Deutsche Konsum Reit-AG hat ihre angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen und dabei den Platzierungspreis der Aktien auf je 16,00 Euro festgelegt. Insgesamt wurden 3.195.944 neue Aktien bei institutionellen Investoren platziert, wie das Unternehmen mitteilte. Aufgrund der starken Nachfrage und zur Erhöhung des Streubesitzes akzeptierte die Obotritia Capital KGaA, keine Zuteilung zu erhalten. Aus der Kapitalerhöhung fließen der Gesellschaft brutto gut 51 Millionen Euro zu.

Dr. Oetker wächst 2019 schnell - 2020 sehr unsicher

Die Nahrungsmittelunternehmen von Dr. Oetker haben 2019 ihren Umsatz um 12,3 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro gesteigert. Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte betrug das Wachstum 4,5 Prozent, wie der Konzern mitteilte. Dabei habe Dr. Oetker seine Marktanteile ausgebaut. Der völlig ungewisse Verlauf der Corona-Pandemie mache es zum heutigen Zeitpunkt sehr schwer, eine valide Prognose für den Verlauf des Geschäftsjahres 2020 zu geben.

ENBW dank Erneuerbaren stabil, aber mit Gewinneinbußen

