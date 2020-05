Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat für kommenden Montag seine Amtskolleginnen und -kollegen aus den wichtigsten Urlaubs- und Transitländern der Deutschen zu einem "Nachbarschaftsdialog" eingeladen. Das gab Außenamtssprecher Christofer Burger bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Es geht dabei nach seinen Angaben um einen gemeinsamen Abstimmungsprozess zu Reisewarnungen und zum grenzüberschreitenden Reisen.

Mass werde dazu von 13.00 bis 14.30 Uhr mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen aus Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien per Video konferieren. Im Laufe der kommenden Woche seien außerdem Gespräche mit den deutschen Nachbarländern geplant. Ziel sei es, das Vorgehen in Europa bei der schrittweisen Aufhebung von Reisebeschränkungen "so gut wie möglich abzustimmen", auch wenn sich die Lage mit Blick auf das Infektionsgeschehen und die Reisebeschränkungen von Land zu Land unterscheide.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2020 07:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.