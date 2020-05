FRANKFURT (Dow Jones)--Die italienische Werftenholding Fincantieri hat grundsätzliches Interesse an Zusammenschlüssen in der europäischen Marineindustrie bekundet. In einer Telefonkonferenz mit Analysten erwähnte Generaldirektor Alberto Maestrini in diesem Zusammenhang ausdrücklich die langjährige Kooperation mit Thyssenkrupp im U-Boot-Bau. Die laufenden Gespräche mit dem deutschen Konzern seien zwar auf U-Boot-Programme beschränkt, doch sei dies eine gute Gelegenheit, "um über zukünftige Szenarien einer europäischen Konsolidierung zu sprechen", sagte Maestrini. Die europäischen Akteure verfügten nicht über die richtige kritische Masse, um gegen sehr große internationale Konkurrenten anzutreten.

Am Mittwoch hatte Reuters aus informierten Kreisen erfahren, dass Fincantieri und Thyssenkrupp Gespräche über ein eventuelles Marine-Bündnis führen.

May 15, 2020 07:23 ET (11:23 GMT)

