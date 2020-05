Bayer befindet sich im freundlichen Gesamtmarkt am letzten Handelstag der Woche unter den Top-Gewinnern im DAX. Offenbar gibt es Fortschritte in Sachen Fusion von Bayer Animal Health mit Elanco. Zudem sorgen eine Kaufempfehlung und frische Studiendaten für Schwung bei der DAX-Aktie.Bayer will die Tiergesundheit mit Elanco fusionieren. Dafür braucht es nun grünes Licht seitens der Kartellbehörden, auch in der EU. Dem Vernehmen nach haben die Amerikaner Zugeständnisse gemacht, um die Genehmigung zu ...

