BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien sieht kaum Fortschritt in den Verhandlungen mit der Europäischen Union über die künftigen Beziehungen. Dies teilte der britische Unterhändler David Frost am Freitag nach einer weiteren einwöchigen Runde mit Videokonferenzen beider Seiten mit. Der Stillstand sei bedauerlich.



Verhandelt wird über Handels- und Partnerschaftsabkommen. Großbritannien hatte die EU Ende Januar verlassen. Bis Ende 2020 gilt eine Übergangsfrist, so dass sich im Alltag noch nichts verändert hat. Gelingt in dieser Frist keine Einigung, droht ein harter wirtschaftlicher Bruch.



Beide Seiten hatten sich vorgenommen, bis Juni greifbare Fortschritte zu erzielen. Dann steht die Entscheidung an, ob die Übergangsfrist eventuell verlängert wird. Großbritannien lehnt dies allerdings bisher strikt ab. Für die Woche ab dem 1. Juni ist eine weitere Verhandlungsrunde per Videokonferenzen vorgesehen./vsr/DP/mis

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken