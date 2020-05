Alle wirtschaftlichen und finanziellen Indikatoren sind positiv:

Konzernumsatz von 317,0 Millionen Euro (+11,8%);

EBITDA von 47,6 Millionen Euro (42,3 Millionen Euro im Jahr 2019)

EBIT von 38,0 Millionen Euro (33,6 Millionen Euro im Jahr 2019);

Vorsteuergewinn von 33,9 Millionen Euro (34,2 Millionen Euro im Jahr 2019);

Der Verwaltungsrat der Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 31. März 2020 genehmigt.

Seit Beginn des Jahres verzeichnete die Gruppe einen Konzernumsatz von 317,0 Millionen Euro dies entspricht einer Steigerung von 11,8 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019.

Alle Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Im ersten Quartal 2020 betrug das konsolidierte EBITDA 47,6 Millionen Euro (gegenüber 42,3 Millionen Euro im Jahr 2019) und entspricht damit 15% des Umsatzes.

Das EBIT von Januar bis März 2020 betrug 38,0 Millionen Euro (33,6 Millionen Euro im Jahr 2019) und entspricht damit 12% des Umsatzes.

Der Vorsteuergewinn von Januar bis März 2020 betrug 33,9 Millionen Euro (34,2 Millionen Euro im Jahr 2019) und entspricht damit 10,7% des Umsatzes.

Die Nettofinanzposition der Gruppe lag zum 31. März 2020 bei plus 159,3 Millionen Euro. Die Nettofinanzposition lag zum 31. Dezember 2019 bei plus 105 Millionen Euro.

"Die Ergebnisse für das erste Quartal 2020", erklärte der Vorsitzende von Reply Mario Rizzante, " sind sehr positiv, sowohl was die Einnahmen als auch was die Margen betrifft. Als im März die unerwartete Explosion der Covid-19-Pandemie zu Verlangsamungen und Geschäftseinbrüchen in allen Branchen führte, gelang es Reply, die Kontinuität der Kundenaktivitäten zu gewährleisten. Dies wurde dank der Flexibilität unseres Netzwerkmodells erreicht, zusammen mit einem Arbeitssystem, das schon lange auf fortschrittlichen individuellen Produktivitätswerkzeugen und Systemen basiert, die vollständig in der Cloud verteilt sind".

"Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf Reply", so Mario Rizzante weiter, "sind nicht genau vorhersehbar, da sie stark davon abhängen, wie Unternehmen und Regierungen reagieren werden." Die nächsten Monate, werden von den Unternehmen große Transformationsanstrengungen erfordern. Sie werden den Neustart in einem Wettbewerbsrahmen bewältigen müssen, der sich völlig von dem unterscheidet, den sie hinter sich gelassen haben. Sie werden sich darauf vorbereiten müssen, mit einem eventuellen neuen Closedown wirksam umzugehen. Das Szenario ist komplex, noch im Gange und sehr unsicher; aber die Technologie und insbesondere die Cloud, die künstliche Intelligenz und alle digitalen Komponenten werden eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unserer neuen Zukunft spielen".

Der Leiter des Konzernrechnungswesens, Dott. Giuseppe Veneziano, erklärte im Sinne von Absatz 2, Artikel 154-bis des Finanzgesetzes, dass die Zahlen aus dieser Mitteilung den Buchhaltungs- und Rechnungsführungsunterlagen und Geschäftsbüchern entsprechen.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netz hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltungen bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen angesichts der neuen Herausforderungen von Big Data, Cloud Computing, Digital Media und Internet der Dinge. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, System Integration und Digital Services. www.reply.com

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang

