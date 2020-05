Mainz (ots) -Samstag, 23. Mai 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinIn eigener SacheModeration: Sandra OlbrichSie nennen sich Ergänzende unabhängige Teilhabeberater (EUTB) undberaten kostenlos Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen,um ihnen die Teilnahme am Leben zu ermöglichen.Jenny Bießmann weiß, wovon sie spricht, wenn sie andere berät. Siehat spinale Muskelatrophie und musste sich ihr selbstbestimmtes Lebenvor Gericht erstreiten. Auch jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie hatsie einen Weg gefunden, andere kontaktlos zu beraten.Anne Kiefer war vor der Corona-Krise mit ihren Kolleginnen undKollegen von "passgenau e.v." im Saarland als sogenannte aufsuchendeBerater unterwegs, das heißt, sie hat die Ratsuchenden auch zu Hausebesucht. Seit die aus Bundesmitteln geförderten Beratungsangeboteetabliert wurden, hat sie viel Erfahrung gesammelt und weiß, wo derSchuh drückt.Wo ist die Peer-Beratung hilfreich, und wo stößt sie an ihre Grenzen?Conny Morgenstern möchte wissen, welche Ansprüche sie geltend machenkann, um Hilfe im Alltag zu bekommen. Die 54-jährige Mutter eines14-jährigen Sohnes ist vor vier Jahren erblindet. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4598328