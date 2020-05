Wie TIMBERFARM mit Bewertungen von Kunden und Mitarbeitern umgehtDGAP-News: Timberfarm GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Nachhaltigkeit Wie TIMBERFARM mit Bewertungen von Kunden und Mitarbeitern umgeht (News mit Zusatzmaterial)15.05.2020 / 15:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Wie allen anderen Unternehmen auch, ist es der TIMBERFARM sehr wichtig, dass ihre Kunden mit den von ihr angebotenen Produkten und Leistungen zufrieden sind. Gerade in schweren wirtschaftlichen Zeiten ist eine enge Kundenbindung ein wichtiger Baustein zu wirtschaftlichem Erfolg und TIMBERFARM kann stolz über das Feedback sein, welches sie seit Jahren von ihren Kunden erhält.Daher verfolgt die TIMBERFARM seit einigen Jahren bereits ein strenges Kontrollsystem, um sowohl interne Abläufe permanent zu bewerten als sich aber auch Feedback durch Kunden geben zu lassen, um dies in die Gesamtausrichtung mit einfließen zu lassen. Dazu wird seit einigen Jahren eng mit TRUSTEDSHOPS und ausgezeichnet.org zusammen gearbeitet, um die Bewertungen durch unabhängige Stellen führen zu lassen. Diese Unternehmen genießen ein hohes Vertrauen bei Verbrauchern. Dies gilt sowohl für die bewertenden Kunden als auch für interessiere Neukunden, die sich ein erstes Bild über ihren zukünftigen Partner machen wollen. Bisher wurden auf den beiden Portalen in den letzten Jahren über 500 Bewertungen abgegeben, mit einem aktuellen Score von 4,87 von 5 möglichen Punkten. Allein in den letzten 12 Monaten wurden 86 % aller Bewertungen mit 5 Sternen und somit der höchsten Punktzahl bewertet. Die restlichen 14 % entfallen auf Bewertungen mit 4 von 5 möglichen Punkten. Es wurden in den letzten 12 Monaten keine Bewertungen mit 3 oder weniger Punkten abgegeben.Die Ergebnisse aus diesen Bewertungen werden unter anderem intern bei der TIMBERFARM analysiert und fließen in zukünftige Mitarbeiterschulungen mit ein. Mitarbeiter hingegen nutzen seit Jahren Kununu um ihrem Arbeitgeber ihr Feedback mitzuteilen. Nebst internen Befragungen und Rückmeldungen legt die TIMBERFARM Geschäftsführung viel wert auf eine transparente Darstellung der Unternehmenskultur um so auch zukünftigen Mitarbeitern einen fairen Eindruck über das Betriebsklima zu geben. Mittlerweile wurden das Profil der TIMBERFAM bei Kunun schon über 11.000-mal aufgerufen. Es scheint also sowohl bei Kunden als auch bei zukünftigen Mitarbeitern ein sehr großes Interesse daran zu geben, zu sehen wie zufrieden bisherige Partner und Mitarbeiter mit einem Unternehmen sind.Zusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/timberfarm/1046859.html Bildunterschrift: aktuell TIMBERFARM Bewertung15.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1046859 15.05.2020