Die Lufthansa steht an der Spitze - allerdings in einem eher traurigen Ranking. So ist der DAX-Titel mit 12,5 Prozent aktuell die am stärksten von Hedgefonds geshortete Aktie Deutschlands. Zahlreiche Profis gehen also davon aus, dass der Kurs im Zuge der anstehenden Kapitalerhöhung weiter sinken wird. Indes verlangt die Lufthansa in der Corona-Krise von ihren Beschäftigten erhebliche Sanierungsbeiträge. So sollen nach Forderung des Unternehmens die Einkünfte der Flugbegleiter mindestens um 20 Prozent ...

