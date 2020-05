Neue Anleihe: Deep Nature Project GmbH, Hersteller von Bio-Hanf und -Vitalprodukten mit Sitz in Gols im Burgenland, holt sich Kapital. Das Unternehmen begibt eine Anleihe (ISIN: AT0000A2EFV3) in Höhe von 5 Mio. Euro. Die Emission wird im Rahmen eines Private Placement mit einer Stückelung von 100.000 Euro zum Ausgabekurs von 103% qualifizierten Investoren angeboten. Die Verzinsung beträgt 6 Prozent p.a. bei einer fünfjährigen Laufzeit. Das Unternehmen beabsichtigt, die Anleihe im MTF Markt der Wiener Börse notieren zu lassen. Seitens Unternehmen heißt es, man will "am Kapitalmarkt auf unterschiedlicher Basis Zugang erlangen". Dazu gehört einerseits die Begebung von unterschiedlichen Arten von Anleihen im Fremdkapitalbereich, sowie die ...

