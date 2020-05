Keine kurzfristige Aussicht auf Besserung kann der Markt für elektronische Bauelemente in Deutschland erwarten, zumal die Corona-Krise derzeit für erhebliche Unsicherheiten sorgt. Dies gilt auch für die Distribution. Der Umsatz der im Fachverband Bauelemente-Distribution (FBDi e.V.) organisierten Distributionsunternehmen ging um 15 % auf 818 Millionen Euro zurück. Dies bedeutet zwar eine Verbesserung gegenüber dem vierten Quartal 2019, bleibt aber deutlich hinter Q1/2019 zurück. Die Aufträge gingen im Vergleich "nur" um 2 % zurück, was in der Book-to-Bill-Rate eine spürbare Verbesserung auf 1,03 ...

