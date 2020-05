NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Das Luftfahrtunternehmen habe eine der stärksten Bilanzen des Sektors, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insolvenzen oder Flotten-Verkleinerungen bei anderen europäischen Airlines werden dem Unternehmen aus Sicht von Roeska bei der Erholung im Anschluss an die Corona-Krise helfen./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

