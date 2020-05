Köln (ots) - Ihre gesamte Brust OP zeigt Sie Live auf Instagram. Viele ihrer Follower fragen erst gar nicht, wieso Sie die Brustvergrößerung machen lässt. Es scheint ganz normal zu sein.Hanna L. aus Köln leidet seit Jahren unter ihren kleinen Brüsten. Sie hat sich gründlich informiert und lange nach dem richtigen Arzt gesucht. "Nach langen Recherchen habe ich herausgefunden, dass es nicht nur auf die richtigen Implantate, sondern vor allem auf den richtigen Operateur ankommt" sagt die 24 jährige. Sie freut sich deswegen besonders auf Ihre Brustvergrößerung, weil Sie "danach keinen Push up-BH mehr brauche" verrät die vor Freude strahlende junge Patientin. Ganz lässig antwortet Sie dabei noch auf eine Frage eines Followers bei Instagram mit "ich habe mich bewusst für anatomische Implantate entschieden, weil mir ein natürliches Aussehen wichtig ist".Die ästhetische Brustvergrößerung ist heutzutage fast so selbstverständlich geworden, wie der Gang zum Friseur. Unsere Redakteurin Sylvia Kaduk hat daher den auf diesem Gebiet spezialisierten Privatdozent Dr. med. Altintas besucht und ihm während einer Brustvergrößerung über die Schulter geschaut. Dabei konnte Sie, nur durch eine sterile Glaswand getrennt, Live in einer Brust OP die Geheimnisse einer perfekten Brustvergrößerung in Erfahrung bringen.Während die Vollnarkose durch den Anästhesisten Dr. Marc Z. vorbereitet wird, nutzen wir die Zeit, um mehr über die OP-Technik zu erfahren. Das ist heute bereits die sechste Brustvergrößerung (https://mcaesthetics.de/brustvergroesserung/) im OP Programm von Dr. Altintas. Er ist Facharzt für Plastische Chirurgie und auch ärztlicher Direktor von Mc Aesthetics in Köln. Als Privatdozent lehrt er darüberhinaus das Fachgebiet an der Universitätsklinik Essen. Uns verrät er die Kunst der perfekten Brust OP."Das Ergebnis der Brustvergrößerung hängt nicht nur von der richtigen Wahl der Implantate ab, sondern an vielen kleinen Details (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11373572/?from_term=Bremst+augmentation&from_exact_term=breast+augmentation&from_pos=4), von denen die Patientinnen zumeist nicht viel mitkriegen" erklärt Dr. Altintas, der sorgfältig seine Vorbereitungen trifft. "Insbesondere die Erfahrung, das richtige Augenmaß, das Feingefühl mit dem Gewebe und das Verständnis für die ästhetischen Ansprüche der Patienten sind entscheidende Faktoren" sagt er, während er sich die Hände steril wäscht."Auch unterschätzen viele die Bedeutung der Hautnaht, die für die spätere Narbe verantwortlich ist" sagt er und erklärt noch, dass "eine ordentliche Naht teilweise länger dauern kann, als das Einbringen der Implantate." Später erfahren wir noch, dass Dr. Altintas die Techniken aus der Mikrochirurgie bei seinen Patienten anwendet, um hier besonders schöne Ergebnisse zu erzielen. Je feiner die spätere Narbe sein soll, desto mehr stehen die mikrochirurischen Techniken im Vordergrund. Jetzt ist auch klar, warum der Experte beim Gang in den OP noch "Sie können die Haut in 5 oder auch in 30 Minuten nähen" gesagt hat. Unsere Redakteurin hakt nach und fragt, wieso nicht alle Plastischen Chirurgen diese Technik nutzen. "Das hängt sicher zum einen mit der Facharztausbildung ab, aber es existieren in Deutschland auch nur wenige Mikrochirurgen, die so etwas anbieten", erklärt Dr. Altintas. "Sie müssen sich vorstellen, dass so eine Naht auch eine längere OP Zeit bedeutet. In der Zeit, in der ich mich der Naht und damit dem schönen Ergebnis widme, könnte ein normaler Schönheitschirurg eine weitere Brust im schnellverfahren operieren. Das spiegelt sich dann in den Kosten wieder" erfahren wir noch vom Experten.Hanna L. scheint sich bei Ihrer Brustvergrößerung auf das schöne Ergebnis und nicht nur nach den Kosten orientiert zu haben. Sie entschied sich bewusst für diese Art der Brust OP. Ihre Freundin hatte sich die Brüste bei einem Arzt vergrößern lassen und fühlte sich wie am Fließband abgefertigt. Ihre individuellen Wünsche wurden kaum berücksichtigt, sodass Sie das Ergebnis nicht als besonders natürlich empfindet. Es sieht wie gemacht aus beschwerte Sie sich, obwohl Ihre Brustvergrößerung ohne schwere Komplikationen ablief. Eine schöne Brust hatte Sie sich aber dennoch anders vorgestellt. "Ich wollte ein natürlich aussehendes Ergebnis mit ästhetischen Brüsten und habe mich bewusst für Dr. med. Altintas entschieden", sagt die als Influencerin auf Instagram bekannte Hanna und postet noch aus ihrer OP-Vorbereitung.Die ganzen OP-Vorbereitungen hatte Sie bereits einen Tag vorher hochgeladen, sodass Ihre Follower den heutigen Tag kaum abwarten konnten. Heute Morgen hatte Sie noch Ihren Spezial-BH in der Original Verpackung gepostet. Hanna trifft damit den Trend bei jungen Frauen, bei denen Brust-OPs immer begehrter werden und das Interesse mittlerweile sehr groß ist. So offen Sie mit Ihrer OP umgeht, so verantwortungsvoll geht Sie auch mit minderjährigen Followern um, die Sie für ihre OP Beiträge durch einen Filter ausschließt. Sie vertritt auch die Meinung, dass Schönheitsoperationen nichts für Minderjährige sind.Ob die OP-Dauer von Hanna L. mit 2 Stunden immer gilt wollen wir vom Facharzt für Ästhetische und Plastische Chirurgie wissen, während er die Brustimplantate kontrolliert. "Qualität und damit ein schönes Ergebnis brauchen halt Ihre Zeit. Vor allem, weil wir heute die Brustvergrößerung mit der sogenannten Faltenimitationstechnik durchführen. Dazu gehört auch die Hautnaht mit einer Lupenbrille. Nur so kann ein perfektes, noch feineres Ergebnis erzielt werden. Der Aufwand ist gerechtfertigt, da die Patientin ein besonders schönes und natürliches Ergebnis wünscht" sagt der Experte, bevor er an den OP Tisch tritt. Dabei hat er sich schon das mikrochirurgische Nahtmaterial herausgesucht und die passenden Silikon-Implantate, sog. spezielle B-Lite Implantate bereitgestellt.Nun fängt die OP an und wir sind erstaunt, mit welcher Präzision die Brustvergrößerung durchgeführt wird. Wie gewünscht bekommt Hanna L. anatomische Brustimplantate. Auch die Hautnaht wird in mikrochirurgischer Technik durchgeführt und kaum zu sehen.Hanna L. hat die OP gut überstanden. Sie ist schon kurze Zeit danach wieder wach und kann auch wieder glücklich lächeln. Während Ihre Follower Sie auf Instagram mit ganz vielen Herzchen überhäufen ist Ihre Freundin von dem schönen Ergebnis begeistert. Als sich dann Dr. Altintas persönlich von dem Wohlergehen seiner Patientin überzeugt, ergreift Sie die Chance und möchte, dass er auch Ihre Brüste operiert und korrigiert.Auch wir nutzen die Gelegenheit und stellen dem Experten unsere Fragen.Häufige Fragen:Wie schmerzhaft ist eine Brustvergrößerung?Das kommt darauf an, wo das Implantat platziert wird und natürlich darauf, wie atraumatisch, also wie geschickt der behandelnde Arzt die OP durchführt. Der Schmerz sollte dabei nicht mehr als ein kleiner Muskelkater sein.Wie lange darf nach Implantaten kein Sport gemacht werden?6-8 Wochen.Wie lange dauert es, um sich von der Brustvergrößerung zu erholen?Mit kleinen Einschränkungen sollte jeder bereits am nächsten Tag wieder fit sein.Wie lange hält die Schwellung nach einer Brustvergrößerung an?Das kann wenige Wochen dauern, bis die Schwellung komplett raus ist. Am OP-Tag erfolgen bereits Massnahmen gegen eine Schwellung.Wie schmerzhaft ist eine Brustvergrößerung?Das kommt darauf an, wo das Implantat platziert wird und auf das Geschick des Operateurs in der Ästhetischen Chirurgie. In der Regel ist dies mit einem Muskelkater vergleichbar.Wie lange kein Sport nach Implantaten?Zunächst sollte nach dem OP-Termin ein Stütz-BH für 6-8 Wochen getragen werden, danach sind leichte Sportübungen möglichWie lange dauert es, um sich von der Brustvergrößerung zu erholen?Das Thema Brustvergrößerung ist eigentlich am nächsten Tag erledigt , die Ruhephase kann allerdings einige Wochen dauern.Wie lange geschwollen nach Implantaten?Das kann einige Wochen dauern bis die optimalen Ergebnisse sich zeichnen.Wie viel kosten Brustimplantate?Das ist stark vom Wunschergebnis und der Erfahrung des Operateurs abhängig. DZudem ob runde Implantate oder anatomische gewählt wurden.Wie Implantate finanzieren?Bei uns und vielen anderen Plastischen Chirurgen ist dies möglichWie lange nicht arbeiten?Das kommt auf die jeweilige weibliche Brust , den individuellen Fall und die Arbeit an.Wer zahlt die Implantate?Die kosten für den OP-Saal und die Implantate werden leider immer noch von der Frau selbst bezahlt, außer es handelt sich um eine medizinische IndikationWie lange halten Implantate?Bei einigen Implantaten gibt es eine lebenslange Garantie.Wie lange schmerzen nach Implantate?1-3 Tage, aber das ziehen kann auch schon mal mehrere Wochen dauern. In Einzelfällen auch bis zu einem Jahr.Wer bereut Brustimplantate?Zumeist Patientinnen, die Billig-Implantate bekommen oder Komplikationen bei der Behandlung erleben.Was kosten Implantate in Deutschland?Zwischen 6-12 Tausend Euro, in Einzelfällen mehr. Alles was darunter ist, gehört in die Kategorie Fließband.Was kann schief gehen?Die ersten Tage sind entscheidend, aber auch danach kann viel schief gehen. Der behandelnde Arzt ist entscheidend.Was bedeutet cc?Implantate werde in cc aber auch in ml gemessen, bedeutet 300 cc gleich 300 ml.Was passt zu mir?Das entschiedet vor einem chirurgischen Eingriff der Arzt mit der Patientin.Was denken männer?Das gleiche wie Patientinnen auch. Lieber Brustimplantate, die natürlich wirken und keine auffälligen Narben und die Behandlung von Eigenfett, wenn möglich und sinnvoll.Was ist möglich?Bei dem richtigen Arzt sehr viel.Was ist danach zu beachten?Das ist ein Thema für das ausführliche Beratungsgespräch.Was mitnehmen?Patientinnen sollten einen Sport-BH mitnehmen. Weitere Informationen über den richtigen Kompressions-BH und andere Themen erhalten sie in einem Beratungsgespräch.Was beachten?Vor der Vollnarkose kein Aspirin oder ähnliche Blutverdünner nehmen.Wo ist eine Brustvergrösserung am billigsten?Nirgends, denn am Ende sind die billigen Operationen am teuersten, siehe Thema Komplikationen.Wo Schnitt?Ästhetisch-plastische Schnittführung am besten unter der Brustfalte.Wann Brustvergrößerung nach abstillen?Nach der Stillzeit ggfs. Eigenfett Behandlung im Rahmen einer Fettabsaugung.Brustvergrößerung - wann wieder arbeiten?Je nach Art der Arbeit unterschiedlich nach 2 bis 8 Wochen. Dies gilt auch für sportliche Aktivitäten.Brustvergrößerung wann wieder auf der Seite schlafen?Nach 6-8 Wochen.Brustimplantate wann werden sie weich?In der Regel nach 6 Wochen, kann aber bis zu einem Jahr dauern. Bei Eigenfett erhält man sofort eine weiche Brust.Wann Brustimplantate nach Schwangerschaft?Am besten 12 Wochen warten.Wann Brustimplantate nach Stillen?10 Wochen warten.Implantate oder Eigenfett, wann zahlt die kasse?Bei medizinischen Indikationen.Wann endgültiges Ergebnis?Kann bis zu einem Jahr dauern, in der Regel jedoch nach 6-8 Monaten.Wann senkt sich die Brust?Das dauert bis zu einem Jahr.Warum Rückenschmerzen nach Implantaten oder Eigenfett?Das ist nicht normal.Warum meine Brustvergrößerung und Feminismus kein widerspruch sind?Das ist kein Widerspruch für den Ästhetischen Chirurgen.Warum Implantate?Weil die Frau, also die weibliche deutsche Gesellschaft, das Recht auf eine schöne brust hatWelche Methode?Die Ästhetisch Plastische Chirurgie hat viele Techniken für die Implantate.Welche Methode ist die beste?Es existieren mehr als 12 verschiedeneTechniken mit 25 Sub-Varianten. Welche Projektion?Am besten den ganzen Körper und vor allem die Po Projektion beachten, dann findet sich das Ergebnis schneller.Welche Form?Eine natürliche Form.Welche 10 Dinge solltest Du vor einer Brustvergrößerung wissen?Implantat Form, Größe, Projektion, Qualität, Naht Technik, Erfahrung des Operateurs, Kosten, Art der Vollnarkose, Aufklärung und KomplikationWelche Größe?Das hängt davon ab, welches Silikon-Gel und ob mit Implantat oder Eigenfett.Welche Implantate?B-Lite, Motiva. Es gibt sehr viele.Welche Klinik?Das ist eine Schönheits-OP, natürlich die beste in der plastisch-ästhetischen Chirurgie.